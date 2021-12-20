澳門特別行政區今（20日）成立22周年，澳門政府在金蓮花廣場舉行升旗儀式，澳門行政長官賀一誠率領官員出席，大陸駐澳門機構多名官員也均出席，此外，賀一誠明日將前往北京述職。

今早升旗儀式由賀一誠主禮，出席觀禮嘉賓包括澳門中聯辦主任傅自應、大陸外交部駐澳特派員公署署理特派員王冬、澳門立法會主席高開賢及社會各界人士，訪澳的國家奧運金牌運動員等人。

賀一誠出席成立22周年慶祝活動後，將於21日至24日前往北京述職，向大陸國家領導人匯報澳門特別行政區過去一年的工作和明年的施政重點，期間並將拜訪部委。