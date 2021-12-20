網美「如意Ruyii」有台灣、大陸四川、荷蘭血統，憑天使臉孔及32D、21腰的姣好身材，在許多知名影視及綜藝節目中亮力客串；如意Ruyii昨(19)日分享一張「童貞殺」辣照，不但展現肩膀到側胸的雪白肌膚，灰色毛衣還特意挖出中空，讓她曼妙的好身材撐起「神衣」，露出絕美「拉丁美洲」(此指西南半球)，辣翻一大票網友直呼「流鼻血了！」

如意Ruyii昨(19)日分享「童貞殺」毛衣美照，只見她頂著旁分雙馬尾下擺帶波浪捲，傳著連身洋裝式的灰色毛衣，領口高起外捲帶有冬季暖意，兩旁則露出肩膀及側胸雪白肌膚，這是標準的「童貞殺」誘人之處；但不只如此，她所穿的這件還帶挖空中腹設計，讓她左胸「西南半球」挺現，如此美景爆吸8千多讚，網友紛呼「流鼻血了！」

在她的官網簡介中這麼寫道：「我是中國四川、荷蘭海牙、台灣的混血， 可甜可鹹，能可愛也可壞！ 高中時是讀表演藝術科，和擔任街舞校隊的隊長，有過許多舞蹈表演經歷，也曾加入三立藝能參加演員受訓課程，非常渴望演戲！個性直白大辣辣有時又天天的，吃苦耐勞幽默風趣、風格百變，什麼風格都會去嘗試。」

如意Ruyii曾以藝名「許伊兒」出道，參與電影《台北夜蒲團團轉》、《角頭2王者再起》等演出，也在電視廣告如：ASUS華碩手機、王牌俱樂部等有所表現，網路上曾參與2021春浪音樂節預告前導片，也曾加入17直播、meme直播、up直播、維納斯直播、浪直播的正妹直播主行列。