隨著聖誕節腳步接近，凱基銀行為與客戶共享佳節歡樂，並感謝客戶這一年來的支持，推出「聖誕老人出沒凱基銀行」限時活動！只要在12/20-12/30來凱基銀行全臺分行臨櫃辦理交易與服務，用手機掃描行員提供的QR code，即可參加LINE POINTS刮刮樂抽獎遊戲，有機會獲得LINE POINTS 100點！此外，亦同步加碼，客戶於活動期間承作臺、外幣換匯優存，即可享年利率最高1％。

凱基銀行在全臺分行舉辦「聖誕老人出沒凱基分行」限時活動！邀請客戶臨櫃玩線上烤餅乾大賽！只要在12/20-12/30來凱基銀行全臺分行臨櫃辦理交易與服務（包括但不限於申請信用卡、貸款與理財商品等），透過行員提供的QR code掃碼加入凱基銀行LINE官方帳號，就可以參加烤餅乾大賽！若從遊戲中刮出聖誕薑餅人，即可獲得LINE POINTS 100點，沒中獎的民眾也別氣餒，凡是凱基銀行客戶都可享有精基報喜基金申購手續費5折優惠！

此外，即日起至12/31，凱基銀行客戶以新資金承作，可享臺幣高利定存13個月期，年利率0.88％，新戶年利率1％；喜好外幣理財的客戶，可以選擇美元6個月期活動，不論新舊戶以新資金承作，換匯優存年利率1%、以原幣別承作高利定存年利率0.5%！除透過分行申辦，也可以透過電話客服，讓客戶能輕鬆申辦。

凱基銀行依循母公司中華開發金控啟動A數位躍升、B卓越雇主、C顧客導向、D驅動成長、E高效執行的發展策略，以數位創新的構思滿足客戶的需求，本次活動結合LINE社群，便是數位躍升的具體實現。讓客戶能便捷享有金融服務，還能把好禮拿回家，迎新春過好年！