這次親手顛覆王力宏形象，靠邏輯清晰、頭腦冷靜且適時提供證據、拉開宣戰高度，而讓自己成為網友心中蕾神的李靚蕾，到底又是甚麼樣的女人，為何可以忍受王力宏如此不堪的對待？尤其是當她發現老公約炮不斷，還指控她精神有問題時，依然願意默默守候？要不是王力宏堅持離婚，李靚蕾可能還寧願守在這樣不堪的婚姻裡。

華人占星權威李靜唯老師19日晚上8點在靜唯老師粉絲頁語音直播時，花了2小時分析王力宏跟李靚蕾的塔羅密碼及吠陀跟紫微命盤，以及為何兩人今天會走到這個局面。

▍李靚蕾的塔羅密碼

人格牌：戀人

靈魂牌：戀人

愛情牌：命運之輪

財富牌：審判

2021流年牌：節制

2022流年牌：戀人

李靜唯老師在直播時分析，李靚蕾人格靈魂都是戀人戀人，這樣的人並非是強勢的人，反倒是心口如一、比較天真，渴望戀愛的感覺，重視精神交流，不太肉慾，是標準飛蛾撲火型的女人。戀人戀人對應的星座是雙子座，所以也非常聰明伶俐，善變，反應快，口才跟文筆都好，人際關係不論是異性緣或同性緣都不差。

李靜唯老師直播分析時也說，李靚蕾的愛情牌是命運之輪，渴望戀愛的感覺，相信命中注定，一旦愛上就會非常執著，死心眼的死守一個男人。李靜唯說，嫁給王力宏，等於是李靚蕾把少年時的偶像變成自己枕邊人，難怪願意無怨無悔的退讓，但偏偏命運之輪在情感上是一張苦戀牌，愛情會很辛苦，感情很多考驗，這次的離婚對她打擊應該也相當大。

但因為她人格靈魂是戀人戀人，所以李靚蕾也不是那種死纏爛打的女人，對應的雙子特質，會是選擇顧全大局退讓的性格。至於李靚蕾的財富牌是審判，代表李靚蕾要不就是不太善於理財，要不就是錢財上不是很敢開口要，會糾結很久的人。

李靜唯說，財富牌審判的人，對錢有原則，不會拿不義之財，一旦被激怒，她也可以全部放棄，畢竟感覺對她比較重要，這樣的人重視愛情、精神交流甚於金錢。對照王力宏父親跟王力宏陸續以索取高額贍養費來塑造她勒索金錢的形象，20日李靚蕾拿出放棄贍養費的文件擊破王家父子的攻訐，看來也的確符合財富牌審判的個性。

李靜唯老師在直播中還提到，李靚蕾去年流年走死神，應該在當時就已經對這段感情徹底死心，今年流年走節制逆位，代表兩人感情就算想改變也已經無法溝通，所以當她揹起了離婚的黑鍋，就不惜撕破臉。

李靜唯老師分析，從塔羅密碼來看，李靚蕾最痛苦的兩年已經早過了，2021年走節制正位，是一個反擊的最好時機，2022年的流年又走回戀人牌，除非她跟王力宏復合，否則未來兩年她有可能碰到真心愛她、懂她的新戀情。