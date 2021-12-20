竹南太陽能模組大廠冷氣機水塔冒煙 急疏散200餘員工 16:362021/12/20 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣竹南科學園區科研路聯合再生能源公司頂樓冷氣冷卻水塔，20日下午突然起火。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹南科園區科研路聯合再生能源公司頂樓冷氣冷卻水塔，20日下午突然起火，公司疏散2百多名員工。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 竹南科學園區聯合再生能源公司 頂樓冷氣機冷卻水塔冒煙。 苗栗縣竹南科學園區科研路66號聯合再生能源公司，20日下午3時56分左右，頂樓冷氣冷卻水塔冒出大量濃煙，苗栗縣消防局第2、3大隊據報派出多部消防車輛趕往現場搶救，發現頂樓冷卻水塔冒出大量濃煙，非常駭人，消防局正布署水線進入搶救，公司緊急疏散2百多名員工，消防人員對起火原因是否與供電不穩有關展開調查？ 《國際產業》籌措資金 傳西門子歌美颯要出售風場業務 荷蘭重新支持核能 舊電廠延役並規畫建造新電廠 #頂樓 #冷卻水 #竹南科學園區 #聯合再生能源 #冷氣機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大同公有房舍建置光電系統 宜蘭建置目標達8MW 16:292021/12/16 財經 《電機股》大同宜蘭太陽光電系統案傳捷報 復興國中光電球場啟用 13:412021/12/16 財經 紫光重整生變 董事長舉報將損失逾3千億 04:102021/12/17 焦點新聞 淨零排放成趨勢 台灣應加速發展低碳經濟 21:172021/12/16 財經 核工學者：供電影響2025出現 工商團體：面對電價大漲後果 04:102021/12/19 焦點要聞 公投結束能源轉型勢在必行 泛綠能概念股暖洋洋 11:212021/12/20 財經 與大選脫勾催不出投票率 立委鄭正鈐憂公投未來淪為形式之爭 11:522021/12/19 政治 《造紙股》營運動能復甦 正隆後市轉佳 14:152021/12/18 財經 供電系統無法配合 學者：倉促廢核、發展再生能源 如揠苗助長 12:212021/12/18 財經 習近平普丁視訊會 相約聯手抗美 04:102021/12/16 產業財經 陳東伯快評》台積電不能沒有電 12:052021/12/16 快評 社會熱門新聞 李靚蕾只要證明「這件事」 王力宏難逃賠錢命運 - 社會 雲林縣警察局長朱宗泰積勞成疾病逝 享年61歲 - 社會 離奇！男子全身赤裸卡柴山20米高懸崖 胸背嚴重擦傷還長滿蛆 - 社會 男遭無照看護「強插尿管」感染 生殖器全切除 怒告護理之家 - 社會 會考5A＋＋卻選讀北科附工 18歲高中生剛過完生日自撞分隔島殞命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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