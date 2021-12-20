竹南科園區科研路聯合再生能源公司頂樓冷氣冷卻水塔，20日下午突然起火，公司疏散2百多名員工。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）
竹南科園區科研路聯合再生能源公司頂樓冷氣冷卻水塔，20日下午突然起火，公司疏散2百多名員工。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）
竹南科學園區聯合再生能源公司 頂樓冷氣機冷卻水塔冒煙。

苗栗縣竹南科學園區科研路66號聯合再生能源公司，20日下午3時56分左右，頂樓冷氣冷卻水塔冒出大量濃煙，苗栗縣消防局第2、3大隊據報派出多部消防車輛趕往現場搶救，發現頂樓冷卻水塔冒出大量濃煙，非常駭人，消防局正布署水線進入搶救，公司緊急疏散2百多名員工，消防人員對起火原因是否與供電不穩有關展開調查？

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