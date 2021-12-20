桃園市近年因大型公共建設、廠辦投資、重劃區開發等題材，帶動生活機能與就業機會，被譽為「宜居宜業」的城市，加上房價比雙北市親民，人口紅利大爆發，吸引不少外縣市民眾移入，目前人口增長快速達227萬人，挹注不少房市買氣。永慶不動產依據內政部實價登錄，觀察桃園市近一年住宅總價帶交易比重，發現熱門總價帶以500萬~1000萬元的物件交易占比45.5%最多，集中在桃園區；總價未滿500萬元的物件交易，占比也有約30.8%，以中壢區為主；若兩者合計，總價1000萬元以下物件交易占比高達76.3%。

進一步觀察屋齡的交易比重，以屋齡2年~10年的28.9%和20年~30年的26.1%居多，可滿足多數民眾的需求，且分別多位於中壢區和桃園區；另外格局部分，以3房交易占比50.4%最多，其次為2房交易，占比約24%，兩者多集中於桃園區。

因捷運綠線具未來發展性，房市熱度不減，近一年桃園區房屋總價500萬~1000萬元的交易占比近5成，購屋熱區集中在桃園區的大興西路二段、大有路、春日路等。永慶不動產桃園中路風禾加盟店店長張辰駿指出，這些路段為舊市中心，生活、休閒機能發展成熟，加上鄰近中正藝文特區外圍，又有捷運綠線題材支撐，吸引許多首購族、換屋族進場，套房、2至3房產品選擇多元，屋齡多為20年~30年之間的中古大樓，尚有機會找到1字頭的便宜物件，頗具CP值。

由於學生與工業區就業人口的租屋需求強，統計桃園總價500萬元內與1房格局的交易分布，多位於中壢區。永慶不動產中壢高中加盟店店長梁秀麗表示，元智大學周邊的興仁路二段、中原大學的實踐路、工業區鄰近的中園路，許多低總價10~20坪左右的套房物件，無論是整間、整層、甚至是整棟的租金年投報率動輒4~5%，穩定的租金收益吸引不少人當起包租公。