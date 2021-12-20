私密處不正常出血，恐是婦女身體警訊，聯新國際醫院外科醫師許尊堯在節目分享，一名婦女因私密處不正常出血至婦產科就醫，照超音波才發現她的直腸長了一顆腫瘤，直接吃穿子宮壁，必須趕緊開刀切除。林口長庚醫院婦產部醫師陳威君則提醒，一旦發現私密處不正常出血，一定要盡快就醫檢查。

外科醫師許尊堯在電視節目《醫師好辣》分享，一名婦人因陰道不正常出血到婦產科就診，不料超音波一照發現子宮內有不名異物，再進一步使用電腦斷層掃描才知道，此不明異物是一顆直腸腫瘤。

許尊堯解釋，因為子宮的位置就在直腸的正前方，所以該名婦女的腫瘤應該是直接向前侵略子宮，甚至吃穿子宮壁，才導致陰道不正常出血，但也因發現的晚，經外科醫生及婦產科醫師的評估後，只能將子宮與腫瘤一起切除。

林口長庚醫院婦產部醫師陳威君曾發文提醒，造成私密處不正常出血的原因有很多，包括發炎或感染、凝血異常、排卵異常、藥物引起、息肉、子宮腺瘤、子宮內膜異位症、子宮肌瘤、子宮內膜增生、惡性腫瘤如子宮內膜癌或子宮頸癌等，因此一旦私密處不正常出血等，一定要盡快就醫檢查。