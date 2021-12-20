在相關單位的積極協助下，台灣籃壇期盼的新任歸化中鋒阿提諾終於完成入籍手續，20日已取得中華民國國民身分證正式成為新台灣人，明年2月世界盃亞洲區資格賽起將可代表中華隊出征國際賽，成為中華隊的禁區屏障。

阿提諾自從表達歸化意願後，這一路走來深受到相關單位人士大力奔走與鼎力支援，主關機關內政部、教育部體育署的全力支持，夢想家董事長張承中的推薦，立法院蔡其昌副院長與內政部陳宗彥次長跨部會協商，莊瑞雄與萬美玲兩位立法委員的居中協調，以及本會法律顧問許英傑律師協助處理相關法令規定，才讓阿提諾順利抵台完成歸化手續，正式成為新台灣人加入中華男籃隊。

阿提諾今天拿到身分證後興奮地表示，感謝籃協及相關人士幫忙，這一切的努力都值得了，過程經歷了超過1年的時間，等待的歷程很艱辛，過程中也有其他國家對他提出邀請，「但我都拒絕了，因為我只想來台灣，台灣可以說是我理想中第二個家，這邊的文化環境我和我老婆都非常喜歡，很榮幸我能成為台灣人並有機會代表台灣出賽，很期待我穿上中華隊球衣的那一刻。」

阿提諾今天在本會李雲翔副秘書長及中華隊翻譯的陪同下領取中華民國身分證，本會將在近期內向FIBA完成歸化球員報名流程，自明年2月起即可代表中華男籃隊出賽，而阿提諾在台期間，本會也將媒合他在各職籃聯盟或SBL超級籃球聯賽的出賽機會，讓國內球迷能夠再次欣賞阿提諾的精湛球技。

中華男籃隊2022年預定將參加2月下旬在日本舉辦的2023世界盃亞洲區資格賽第一輪第一、二階段，6月底世界盃亞洲區資格賽第一輪第三階段、7月印尼亞洲盃男籃賽、9月大陸杭州亞運等賽事。