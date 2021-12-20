本周即將開始的耶誕節假期，卻因為Omicron變種病毒開始在歐洲各國延燒引發包括英法等國重啟人流管制措施，英國更是連續3天創下確診病例新高，美國總統拜登也出面警告，冬季疫情恐怕升溫，將推出新的防疫措施，在憂慮情緒激增，亞股周一(20日)普遍收跌，歐股開盤更是開低2%，道瓊期指大跌超過500點。

上証指數周一收跌1.07%、再度跌破3,600點關卡，港股收跌447.77點或1.93%、報在22,744.86點，創業板指數大跌近3%，日股也創下超過2%跌幅。

截至台灣時間20日下午4點20分，道瓊期指大跌516.9點或1.46%、暫報34,848.50點；標普500指數期貨下跌68.1點或1.47%、暫報4,552.50點；那斯達克100指數期貨下跌219.0點或1.39%、暫報15,582.50點。

STOXX歐洲600指數則是大跌超過2%，英國富時100指數下跌1.72%，法股下跌2.07%，德股下跌2.41%。

荷蘭宣布重啟封鎖行動，將從耶誕假期一直到明年1月中旬，奧地利也從周一開始允許只有接種疫苗的旅客才能入境。美國疫情也不斷升溫，白宮首席防疫專家佛奇示警，美國將會迎來確診數、住院數、死亡數恐怕都會創新高，直言Omicron疫情將「接管」冬天。