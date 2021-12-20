反萊豬公投不過關，外界關注日本核食（福島五縣食品）是否可能解禁？自民黨外交部會長佐藤正久在推特上說福島五縣食品將在24日舉行的台日2＋2會議上討論。國民黨立委曾銘宗表示，蔡政府不要犧牲全民健康又換一個空的承諾。

佐藤正久在推文中表示，台灣的反萊豬公投不成立，台灣正在朝市場開放，對美關係強化前進，這對於日本福島五縣農產品解禁有好的影響。24日將舉行的日本自民黨與台灣民進黨兩執政黨的2＋2會議中，會針對此議題進行討論。

曾銘宗表示，民進黨若要拿此來說對於台灣加入CPTPP有幫助，也要注意日本輪值CPTPP主席也要在明年1月交接了，沒剩幾天，主席就會輪值到新加坡了，哪可能短期內就解禁，這都要長時間談判的，「蔡政府不要犧牲全民健康又換一個空的承諾。」

曾銘宗呼籲政府，還是要以民眾健康為依歸，2018年反核食公投有779萬票民意支持，蔡政府不能講說公投就在這兩年期間有效而已，不要漠視這將近800萬的民意，民進黨若漠視民意強行開放核食，勢必會被民意反噬。