歌手王力宏遭妻子李靚蕾指控對婚姻不忠、召妓、不正常男女關係等，讓王力宏深情、優質的男神形象全毀，連雙胞胎女團「By2」妹妹Yumi（孫雨）也捲入王力宏的小三風波，儘管Yumi認自己是王力宏婚前的女友，否認介入婚姻，但仍被李靚蕾貼出對話截圖打臉，對此，財經網美胡采蘋今（20日）則在臉書神分析：「Yumi應該也是贏家」。

王力宏近日被李靚蕾「毀滅式」爆料，李靚蕾曾暗批By2妹妹Yumi是介入婚姻的小三，Yumi氣到報警自清，卻被李靚蕾留言打臉：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」對此，Yumi昨晚則強調，她從未介入王力宏婚姻、雙方沒有不正當關係，Yumi僅認自己是王力宏在結婚前正式交往的女友，但事後則被李靚蕾曬出Yumi與王力宏的對話截圖，並開酸：「之後都改為使用Whatsapp，還特地換上裸照頭像喔」，重砲反擊Yumi。

李靚蕾、王力宏互撕延燒3天，最後，王力宏在今中午發文道歉，表態將暫退演藝圈，「蕾宏之戰」有可能就此告一段落，對此，財經網美胡采蘋則在臉書幽默形容：「宏宏下課，熬夜大戲播畢」，胡采蘋也提到：「我覺得Yumi應該也是贏家，終於擺脫了不被承認、好像很丟人的地下女友陰霾過往」。

胡采蘋認為，Yumi應該要感謝李靚蕾，而不是憤怒「因為這段感情只有蕾神承認了她，宏宏根本不願意承認。」胡采蘋在文末還幽默標記：「距離年底11天還來得及再爆一個拜託上蒼賜渣」。