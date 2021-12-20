「雲林縣數位農業行動平台」，培養「科技農民」提升競爭力。（張朝欣攝）

雲林縣政府為因應全球變化局勢及永續農業，推動「雲林縣數位農業行動平台」，20日舉辦成果發表記者會，藉由智慧科技整合全縣農業相關資訊，提供作物種植面積產量、市場價格、交易資料等，培養「科技農民」提升競爭力，達到深耕在地、接軌國際的農業目標。

「雲林縣數位農業行動平台」成果發表記者會在縣府大廳舉行，由雲林縣長張麗善、縣農業處處長吳芳銘等人主持，邀請學者專家、智慧農業相關技術廠商共同與會，產、官、學攜手合作，透過科技輔助讓農民有「預知力」、「整合力」，建構邁向未來的智慧農業藍圖。

張麗善表示，去年縣農業處即著手建置「雲林縣數位農業行動平台」，以視覺化、直覺化、即時化為目標，整合作物種植面積產量、作物市場價格、交易資訊、農業氣象預警模組等，並以簡單明瞭的方式呈現，讓農民一看就懂，作為農民與農政單位的耕種決策參考。

「雲林數位農業行動平台」由縣農業處與逢甲大學地理資訊系統研究中心共同規畫，跨域結合多種知識體系與技術研發成果，從農作物基本資訊、天氣資訊到地表空間資訊，藉由科技將各種資料整理後，轉化為有系統的數位形式，讓農業經驗可被依循、追蹤，進一步達到智慧農業目標。

吳芳銘指出，透過「雲林數位農業行動平台」的資訊揭露，農民可即時掌握縣內各類農作物種植狀況、市場價格等。農情調查圖資化，也可提供給農政相關單位即時查詢，掌握各項農產業資訊，輔助農產業資源決策與管理的訂定，達到「智慧農業，雲林上場」目標。