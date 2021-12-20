王力宏於今（20）日凌晨曾發出聲明，試圖反擊李靚蕾的控訴，沒想到卻再度被火速打臉，李靚蕾還公開醫生證明，證實王力宏有「性愛成癮症」，讓王力宏對於召妓及私生活混亂一事百口莫辯，隨後才再度發出道歉聲明，表示願意承擔一切。而因此事受到波及的徐若瑄，雖在18日時就發出聲明，並要求王力宏出面替她澄清，但王力宏的兩次聲明中卻完全沒提到此事，讓網友忍不住開酸。

李靚蕾17日晚間發出近5000字的「核彈級」長篇信，控訴自己長年遭到王家言語霸凌及羞辱，還要忍受王力宏的冷暴力以及約砲等淫亂的私生活，最後甚至因為王力宏不願喜歡的對象感到委屈，認為自己是小三而向李靚蕾提出離婚。文中其中一段還寫到「有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩，還要你跟她一起騙她老公」、「甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，讓網友直接聯想到9月份王力宏曾因違反防疫規定前往徐若瑄家中而遭罰的事件，意外讓徐若瑄中槍。

雖徐若瑄在當天也立即發文，解釋當時只有請他們來家中吃飯，並沒有私下相約，甚至向王力宏喊話要他出面化解替自己澄清。但王力宏今日所發出的兩篇聲明中，只在第一篇的文末輕描淡寫著「對所有無辜被牽扯進來的朋友們，鞠躬道歉」，第二篇則說明將過戶房產給李靚蕾並提供小孩教養費，完全沒提到其他人，讓不少網友看到後猛酸「我的女神Vivian還在等你救駕啊～～你怎麼就這樣丟著」、「徐若瑄以後要跟王力宏絕交了XD」、「所以全世界都知道徐若瑄的老公被戴綠帽了？」再度引起熱議。

而當天也在聚會現場的知名音樂人陳子鴻，今日出席活動時也表示「那天其實就很簡單吃個中飯，大概1個多鐘頭就鳥獸散」，對於王力宏今宣布暫退娛樂圈，陳子鴻表示尊重也心疼徐若瑄的遭遇，他也希望此事能趕快落幕，還給大家正常生活。