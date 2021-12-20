Lexus總代理和泰車(2207)今日舉行全新豪華休旅NX上市發表會。和泰車表示，11月16日啟動全新NX預售後，累計訂單已超過3000多張，以往年販最高銷量為9000台，預估只要原廠供應無虞，將可挑戰年販萬台的目標，並改寫台灣豪華車單一車款的銷售紀錄。

和泰車於11月16日啟動全新NX預售後，以5種動力10個等級鋪天蓋地，橫掃豪華休旅市場，吸引消費者下訂搶購，累計訂單已超過3000多張。總代理和泰汽車也在12月20日舉辦上市發表會。

NX為台灣豪華進口車單一車款銷量最大的車款，也是Lexus的主力車款，在此次大改款後，和泰車設定高目標，預估挑戰年販萬台的超高目標，並改寫台灣豪華車單一車款的銷售紀錄。

和泰車董事長黃南光指出，台灣豪華車市場快速發展，今年前11月已創歷年新高達到87491台，其中豪華休旅車的成長快速，NX在這個級距的市占率29.8%，是Lexus的戰略車款。

首代NX車型自2014年問世後，即成為豪華跨界休旅的熱銷車款，在全球超過90多個國家販售，累計銷售將近一百萬台。

第二代NX除了導入全新設計，也率先增加品牌首款PHEV插電式油電複合動力車型，打造更加豐富的電動化產品陣容。

因應Lexus電動化時代的佈局，NX首度導入品牌第一款插電式油電複合動力NX 450h+ (PHEV)，其採用2.5升插電式油電複合動力，並搭載18.1 kWh的大容量鋰電池。

本次全新NX未上市即話題不斷，從今年2月的資訊曝光、6月的全球首發、一直到上個月總代理宣布預售起跑，吸引大量的討論及消費者的關注。NX身為豪華休旅的銷售霸主，Lexus原廠及總代理和泰汽車展現出強大的企圖心，領先全球一口氣導入5種動力，提供10個不同等級，除了原本就是販賣主力的NX 200之外，NX 450h+及NX 350的接單也超乎預期。