臺灣企銀獲素有客服金馬獎美譽的「2021 CSEA卓越客服大獎」肯定，同時奪下「最佳智能系統應用企業」及「最佳網路服務企業」雙獎，繼日前獲頒「2021國家品牌玉山獎-最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」獎項後再傳捷報，亦是臺企銀積極落實「以客為本」的價值主張，提供客戶兼具溫度與深度的創新服務成果展現。

卓越客服大獎為國內客服行業最具公信力的獎項，由臺灣客服中心發展協會主辦，經由產經學界及BSI英國標準協會公證單位共同評審，授予該年度各產業在服務體驗、行銷體驗、客服科技、管理訓練等領域取得優異成績的企業及個人，表彰其卓越客戶服務表現。主辦單位表示，今年參賽送件數創下歷屆新高，臺企銀首次參與評選便獲2項殊榮。

臺企銀以「智能客服Money」獲頒「最佳智能系統應用企業」獎，臺企銀運用AI思維與NLP自然語言處理技術，打造專屬特色AI智能客服，分析收集對話訊息，進行模糊比對、上下文分析與類神經網路的機器學習，搭配多輪式對話設計，能精準判斷客戶語意，創造良好服務體驗。臺企銀統計自系統上線至今，已成功節省近2成人力，答覆精準度更達97％。

臺企銀從點、線、面構思客戶需求，以科技結合臺灣在地金融，建構全方位數位金融服務網絡，亦獲頒「最佳網路服務企業」獎。臺企銀持續推展創新服務，與北港朝天宮聯名合作，推出線上點燈祈福網，讓信眾祈福同時享受便利金融服務；另設立錦和數位分行，透過數位牆互動遊戲，串連在地商家優惠，積極佈局OMO虛實融合新模式，如於12月20至24日舉辦「錦和分行數位聖誕週」活動，客戶可在體驗數位互動平台遊戲後，憑手機優惠券畫面，兌換精美杯墊一枚(限量10枚/日)。

臺企銀致力發展數位金融創新，將金融服務、生活場域與科技應用結合，打造出智慧金融生態圈，未來臺企銀將持續用心瞭解客戶需求，重視客戶體驗，成為客戶心目中優質金融的首選品牌。