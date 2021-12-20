大陸官方追查名人逃漏稅又一樁！新華社報導，大陸知名網路主播黃薇（網名：薇婭）在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款人民幣（下同）6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

此一金額超越2018年同樣因逃漏稅遭追繳的女星范冰冰的8.88億元，寫下追繳稅款的新高記錄。大陸國家稅務總局當時對范冰冰及其擔任法人的企業追繳2.55億元、滯納金0.33億元、以及各種罰款近6億元，合計共近9億元。值得注意的是，當時稅務部門指出，范冰冰如期繳納的話將不予追究刑事責任。這次薇婭逃漏稅事件是否也可比照范冰冰一樣辦理，是否還有其他法律責任要承擔等，都是外界關注焦點。

報導稱，浙江省杭州市稅務局稽查局已查明黃薇偷逃稅的事實，稅務總局堅決支持杭州市稅務部門依法嚴肅處理黃薇偷逃稅案件。同時，要求各級稅務機關對各種偷逃稅行為，堅持依法嚴查嚴處，堅決維護國家稅法權威，促進社會公平正義；要求認真落實好各項稅費優惠政策，持續優化稅費服務，促進新經濟新業態在發展中規範，在規範中發展。