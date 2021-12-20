桃園雲豹專屬啦啦隊電豹女。(桃園雲豹提供)

桃園雲豹職業籃球隊主場開幕周將在25、26日耶誕周末於中原大學體育館登場，球團20日公布賽事活動內容，首場25日賽前由創意總監小春Kenzy首度公開演唱球隊主題曲「Get ‘Em拿下」，中場活動則由樂天女孩與電豹女battle進行舞藝交流。桃園雲豹也揭曉本季主場共15場賽事DJ，將由MC HotDog、頑童MJ 116御用的DJ Afro擔任，共同為桃園雲豹主場打造熱血賽事氛圍。

桃園雲豹18日作客台南台鋼獵鷹拿下隊史首勝，本周末將在主場迎接2連戰，分別迎戰新北中信特攻及台南台鋼獵鷹，25日當天賽前重頭戲將由創意總監小春攜手擔任特別嘉賓的知名饒舌歌手 Tipsy，首度公開演唱球隊主題曲「Get' Em 拿下」。

歌曲以球隊理念「Make A Difference」作為靈感發想，希望藉此告訴所有聽眾，無論是球場上或是人生中，遇到挑戰都能以堅定無懼的態度面對，更展現桃園雲豹每場賽事必勝的決心。現場DJ也邀請台灣目前唯一擁有DMC與RedBull 3Style台灣區冠軍的雙冠王DJ Afro，勢必營造出強悍的主場氣勢，將現場氣氛炒熱至最高點。

例行賽共計15場的主場賽事，也將會由桃園雲豹專屬啦啦隊「電豹女Leopard Girls」活力演出，在賽前、節與節之間在現場帶動球迷應援，讓電豹女可以電爆你！ 25日更邀請到「樂天女孩Rakuten Girls」擔任暖場嘉賓，中場也將與電豹女battle切磋舞技，一同將活力及熱情感染給現場的球迷。

為給予球迷們獨一無二的觀賽體驗，開場表演與球員出場秀的部分，桃園雲豹也將與致力於發展虛實混合光雕投影技術的新媒體科技公司「天衍互動」合作，期待以技術優勢整合視覺設計及創意，實現完美虛實混合體驗，為球隊帶來科技新面貌，打造全新應用場景及商業模式。

另外，凡在開幕戰25日進場的球迷，都能獲得桃園雲豹應援毛巾，球團也邀請球迷們在主場週穿著紅色或綠色服裝進場應援，一同度過耶誕佳節，期盼當天能將隊史主場首勝留在桃園。