藝人王力宏與李靚蕾的離婚風波持續延燒，「蕾神之錘」也不斷發威，網友發揮創意，打造出「王．力．宏概念股」(取王品、力積電、宏達電第一個字)，還開玩笑表示是周一(20日)的隱藏版放空標的，但因宏達電走勢強勁，有逾半根漲停，網友另外打造出不同版本的「王．力．宏概念股」，有的用宏捷科，有的用宏亞來取代宏達電，股價果然一片綠油油，網友戲稱「原來是臉色發青！」

周末假期時王力宏與李靚蕾的離婚風波不斷推出續集，讓人不關注也難，有網友取王品、力積電、宏達電3檔大家熟悉的個股的第一個字，打造出「王．力．宏概念股」，還打趣地「搶先報」，表示將會是星期一隱藏版的放空標的，在PTT、臉書投資理財相關粉絲頁PO出後，果然吸引不少關注，有網友表示「笑死」、「有被這個好笑到！」，由於台股大盤開高走低，王品今日股價走在平盤下，力積電則與大盤一樣開高走低，宏達電則是開低走高，終場收在84.9元，上漲4.1元，漲幅5.07%。

一開始網友還表示「王．力．宏概念股」有漲有跌、漲跌互見、「還蠻抗跌的耶」，接著有網友陸續打造出不同的「王．力．宏概念股」，有的用今日股價下跌的宏捷科取代宏達電，有的網友還找到也是「宏」開頭、今日股價27.1元跌停的宏亞；另外，也有網友用今天下跌7.13%、股價收在1890元的力旺取代力積電，網友也在臉書貼文「難怪股價一片綠，原來是臉色發青！」、「王力宏概念股哭哭了」、「 專找有王力宏三個字的股票就對了，利空出盡要噴了」。