有高雄最美自行車橋之稱的「前鎮之星」啟用多年，已有部分設施逐漸老舊損壞，原有的彩色瀝青鋪面更是剝脫老化，因此，高市府工務局養工處將橋梁路面重新刨鋪，近期已經完工，提供民眾更完善的交通、休憩環境，此外養工處也將持續針對較老舊、損壞的周邊道路進行補強。

近年來全球暖化問題嚴重，城市節能減碳成為重要議題，為了打造舒適安全的人行、自行車空間，高市府工務局養工處將已經啟用多年且有老舊損壞問題的前鎮之星自行車道進行路面刨鋪作業，已於近期改善完成，並重新開放通行。

此外，由於中山、沿海路為高雄最重要的南北幹道，沿線毗鄰臨海工業區、高雄港及洲際貨櫃中心等，其重載車輛密度居全國之冠，導致多年來路面嚴重損壞，因此，養工處將接續辦理中山三、四路與新生路的道路改善工程。

養工處指出，因道路改善所需經費龐大，所以自2018年起高市府特別向中央爭取補助經費，沿線逐年辦理改善工程，今年初更積極向營建署取得約1億500萬的前瞻計畫經費，將完成中山、沿海路道路改善的最後一哩路，另外，新生路改善工程也納入此次前瞻計畫中。

養工處說明，中山三、四路與新生路交通運輸流量極大，除了利用夜間施工外，施工過程必然會影響用路人的便利性，如何提升道路使用年限及耐久性，成為道路改善工程的最大課題，所以瀝青混凝土鋪面材質將延續過往經驗，添加強度高、抗車轍能力較佳的轉爐石取代天然骨材，並於施工前調查基底狀況，一併將基底不良處進行改良，全面提升道路品質。