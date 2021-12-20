市議員張耀中、張玉嬿、王立任、蔡成圭等，今天在市政總質詢時，質疑「中捷旅遊券」的銷售績效。（陳世宗攝）

「窮則變、變則通！」台中捷運推出旅遊券有一日券、24小時券、48小時券。市議員張玉嬿、張耀中、王立任等，今天在市政總質詢時，質疑「中捷旅遊券」一個月只賣出291張，一天賣不到10張，慘淡經營；批評中捷未結合公車、Ubike等公共交通工具優惠，也沒有和觀光結合。中捷董事長林志盈強調，寒暑假銷售會提高。

市議員張玉嬿、張耀中說，中捷進出人次最高的高鐵台中站，上月有4217人，包括返鄉市民、商務人士及觀光客，但上月中捷一日旅遊券僅售出234張、24小時券36張，48小券21張，質疑旅遊券賣得難看，到底是誰的責任？中捷應檢討改進。

張玉嬿指出，國人到日本旅遊，地鐵周遊券熱賣又方便使用，但中捷旅遊券卻乏人問津，顯示規劃出問題，建議交通局將旅遊券加入免費公車、公共自行車轉乘，觀旅局也要鼓勵外國或外縣市遊客及搭乘中捷。

林志盈強調，旅遊票銷售主要決定於兩個因素，第一個是假日，因為旅客假日在台中待得比較久會使用1日票、24小時票或48小時票，相信12月銷售量會比11月高，寒暑假銷售也會提高；將結合交通局的市區公車轉運，相信未來銷受會提高。