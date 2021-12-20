殲-10C戰機

當巴基斯坦和中國簽約，攜手生產JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機時，廣受各方矚目，認為它將挑戰印度的頂尖戰機。

雖然巴基斯坦空軍已有不少JF-17，但各方推測，它還打算買殲-10C戰機。不過，據印度《歐亞時報》（The EurAsian Times）和《星期》雜誌（The Week）20日報導，巴基斯坦著名參議員可汗（Dr. Afnan Ullah Khan）已推文說，他不了解採購殲-10C背後的邏輯。而殲-10C是殲-10系列的最新版，2018年才入列中方空軍服役。

可汗指出，巴基斯坦已有類似殲-10的F-16，而殲-10C又不像已進入印度空軍服役的「飆風」（Rafale ）那麼好。他甚至強調，巴基斯坦應該把錢花在打造「決心」（Azm）下世代主力戰機，還有提升JF-17的戰力上。

早在2006年12月時，北京就宣布殲-10單引擎戰機正式服役。多年來，以數量而言，它可以說是中方空軍最重要的戰機。據日本防衛省今年3月估計，中方有468架殲-10戰機。而就重量來說，這款多用途戰機約相當於無所不在的美國F-16。

殲-10外型酷似以色列未量產的「雄獅」（Lavi）戰機，2006年4月時，英國《金融時報》（Financial Times）已報導，西方外交人員認為，巴基斯坦想以至少15億美元（近420億台幣）的代價，採購35-40架殲-10。

今年稍早傳出，巴基斯坦準備接收36架殲-10C半隱形 4.5 代戰機，但官方並未證實。獨立研究平台「戰略與國際事務社」（House for Strategic & International Affairs，HSIA）7月推文說，巴基斯坦準備要在2021年底前，開始接收36架中方的殲-10C戰機。

此外，也有消息傳出，由於中方至今尚未解決和發動機相關的低效率問題，巴基斯坦對現有的 JF-17感到失望。目前還不清楚，可汗為何會發出反對採購殲-10C的推文。上星期才有《國家報》（The Nation）等少數巴基斯坦媒體報導，殲-10C明年將加入巴國空軍。