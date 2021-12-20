李姓男子離奇卡在柴山秘境懸崖，，全身大面積擦傷但仍有生命跡象。（翻攝照片／袁庭堯高雄傳真）

救難人員與消防局人員以簡易捲式擔架將李男固定後拉回路面、送醫急救。（翻攝照片／袁庭堯高雄傳真）

屏東66歲李姓男子18日失聯，20日下午遭救難人員在柴山西岸秘境懸崖邊尋獲，意識不清但仍有生命跡象。詭異的是，李男被救時、全身赤裸卡在20公尺高懸崖上，胸背嚴重擦傷還長滿蛆，消防局立刻派救護車將人送醫搶救。

「欸！你是李先生嗎？」協助搜救的中華戶外探險協會副理事長宋德威表示，當他靠近李男附近時就聞到一股類似屍臭的氣味，循著異味搜索，發現李男就卡在懸崖邊，下半身被樹藤卡住才沒有跌落。李男當時疑似天冷又下雨，有失溫現象，意識不清，雙眼直瞪著天空，手抓著樹枝不斷發抖，但仍能和他對話確認身分，第一時間回報鼓山分隊派車前來救援。

「很冷喔，忍耐一下！」宋德威隨即拿出反光毯將李男裸身包覆爭取搶救時間，同時給水確保生命跡象，發現李男胸背、臀部大面積擦傷還長蛆，發出陣陣臭味。消防局出動救護車和多名人力，接手後先為其注射抗生素，再用簡易捲式擔架將李男固定後拉回路面、送醫急救。

宋德威表示，昨天才結束內部搜救訓練，就接獲家屬報案，指家住屏東的李男18日表示要前往柴山西岸秘境後徹夜未歸，也連絡不到人。協會立刻派出隊員陳佩琪及剛結訓的隊員秦誌宏、沈君州、王雙玉等人，與壽管處人員會合執行聯合搜救任務，19日搜尋未果，20上午持續地毯式搜索，下午在柴山秘境一處高6層樓的懸崖邊發現李男。

救難人員在李男身邊發現脫光的衣物，還留有一瓶綿羊油，不明白李男為何會全身赤裸的卡在懸崖邊，詳細原因仍待警方深入調查。