藝人王力宏與前妻李靚蕾風波越演越烈，王力宏今除道歉，也表示要將價值約4.8億、名下豪宅「吾疆」過戶給前妻，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛就稅法層面分析，王力宏這一方因是法人贈，與不必課徵贈與稅，但受贈人李靚蕾應納為當年度所得，即需要繳納所得稅。(本報資料照片)

藝人王力宏與妻子李靚蕾離婚風波越演越烈，王力宏今除了道歉，也表示要將價值約4.8億、名下豪宅「吾疆」過戶給前妻，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛就稅法層面分析，王力宏這一方因是法人贈，與不必課徵贈與稅，但受贈人李靚蕾應納為當年度所得，即需要繳納所得稅。

目前王力宏為外界所知、在台擁有2戶豪宅，除了要過戶給李靚蕾的「吾疆」，登記在王力宏的「宏聲文化」名下外，另握有忠孝東路豪宅「國庭」，登記在「宏聲藝人經紀公司」名下，負責人為王母李明珠，外傳是在2007年砸4700萬購入。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，仁愛路是台北景觀極佳的林蔭大道，過去有「官道」的美譽，更是老一輩台北人眼中的Ａ級黃金路段，因此位於仁愛路三段的「吾疆」，不僅吸引不少名人權貴入住，更坐穩200萬俱樂部的一員，最高交易為2013年11樓戶，單價為254 萬。而2017年11月王力宏所持有的「宏聲文化」以4億買下12樓戶，單價約209萬，持有至今4年，保守估計增值超過1.5~2成，應該有4.5~4.8億的市場價值。

2012年完工，分為兩棟建築，樓高均21層，其中1棟規畫1層2戶，為地主保留戶；另一棟則屬於1層1戶的大坪數格局，隱密性也較高，因此吸引不少名人購買，因為釋出不多，近年也鮮少交易，最新一筆交易就是2017年王力宏以宏聲文化購入，單價站穩200萬。

另大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，「國庭」位於台北市中正區忠孝東路上，緊鄰華山文創園區及捷運善導寺站，地段機能佳，近期成交均價約每坪110萬元，該大樓2006年公開銷售時每坪僅約60萬元上下，若依外傳王力宏在2007年購入的價格近每坪70萬元，相較於目前的行情，房價有巨幅的成長。