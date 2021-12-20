財政部20日宣布，自2022年1月1日起提供遺產稅申報稅額試算服務，過世者（被繼承人）的配偶、子女可直接以身分證字號在財政部官網線上試算遺產稅額，有效減少徵納雙方爭議。

官員指出，遺產稅申報稅額試算服務適用對象為被繼承人配偶、子女，有身分證統一編號且未辦理拋棄繼承者，也就是遺產稅納稅服務人。

而適用條件包括過世者為經常居住中華民國境內國民、遺產總額在3千萬元以下，且被繼承人無不計入遺產總額之財產，遺產種類僅限不動產、存款、投資理財帳戶、電子支付帳戶、記名式儲值卡、基金、上市、上櫃及興櫃有價證券、短期票券、保險及汽車範疇，並符合相關條件者。

另外，遺產扣除額以列報配偶、子女、父母、身心障礙、死亡前未償債務、公共設施保留地及喪葬費扣除額等並符合相關條件為限。

財政部指出，民眾利用線上或洽任一國稅局、各直轄市地方稅稽徵機關臨櫃申請查詢被繼承人金融遺產資料時，併同勾選申請稅額試算服務及延期申報，國稅局於受理申請後30個工作日內將處理。

若為符合稅額試算服務案件，經民眾確認試算內容無誤，可採線上登錄回復確認、掛號寄回或臨櫃遞送確認申報書，即完成申報。

至於不符合稅額試算服務案件，民眾需提供不符合遺產稅申報稅額試算通知書及遺產稅金融遺產參考清單，由民眾自行辦理申報。

民眾如不同意試算內容、被繼承人另有遺產稅申報稅額試算通知書未列之財產如海外資產、無記名可轉讓定期存單等，或是被繼承人於死亡前2年內將財產贈與其配偶或依民法第1138條及第1140條規定之各順序繼承人或其配偶、尚有其他應調整項目，或不符合適用稅額試算服務之條件者，仍應於規定申報期限屆滿前，自行辦理申報。