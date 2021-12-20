屏東縣養豬協會舉辦國產豬肉促銷，現場半買半相送、買氣暢旺。（林和生攝）

萊豬公投後第一個上班日，屏東縣養豬協會選在屏東縣議會前廣場舉辦國產健康豬肉促銷活動，現場準備1500份、每份2.5斤三層肉，半買半相送，除化解消費者對萊豬疑慮，更藉此刺激買氣，順勢推廣優質、鮮甜Ｑ彈的國產健康豬肉。

屏東縣養豬協會理事長潘連周表示，雖然未擋住萊豬公投，且由於國人食用豬肉的習慣與美國大不相同，台灣人愛吃現宰溫體豬肉，自己對本土產業很有信心。

不過今年受到新冠肺炎疫情影響，國際原物料大幅上漲，導致飼養原料黃豆、玉米等價格飆升，不僅成本增加，也深怕國人因噎廢食、對豬肉來源嚴重信心不足，進而降低消費力，在養豬農戶雙重壓力下，這場促銷會非辦不可。

屏東縣長潘孟安也當起屏東豬代言人，強調面對未來國際情勢，養豬戶可以透過人道飼養、改善環境，提升養殖競爭力來面對國際挑戰，現在眼光不只放在國內、甚至要著眼海外，力拚外銷管道。

由於消費者很難辨認溫體豬、加工豬肉產品來源，屏東縣政府特地推出「屏東幸福豬標章」，認證標準包括生產環境符合環保規範、不添加瘦肉精及藥檢合格等3大原則，經由專家認證後便給予標章，以最簡單線條為設計出發點，意象取自屏東英文Pingtung和豬的英文Pig，一眼就可辨別是來自屏東的幸福豬。

目前共有14處農戶及加工業者取得屏東幸福豬標章，潘連周表示，取得標章條件嚴苛，必須從飼料、藥品管制，從頭溯源，雖過程繁瑣，但已是不可逆的趨勢，年輕豬農開始紛紛響應。