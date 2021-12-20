桃園平鎮區新勢公園遊戲場二期工程共融式遊具滿足兒童。（呂筱蟬攝）

桃園市平鎮區新勢公園以海洋主題為特色的兒童遊戲場，是非常熱門的親子遊樂好去處，平鎮區公所增設二期工程20日啟用，讓遊戲場分區、分齡遊戲功能更完整，更新建網狀、魚形攀爬架、瞭望台、海盜船等綜合遊具，滿足中、高年齡層兒童遊玩需求。

市長鄭文燦指出，第2期工程規畫更完整的分區、分齡遊戲功能，將兒童使用年齡提升到12歲，新設的遊具遊戲技能更具多元性及挑戰性。另外，為了強化防疫，新勢公園的體健、遊戲設施、極限運動場、廁所等空間，更採取長效型消毒殺菌產品，歷經3個月測試，證實殺菌成效顯著，市民可以安心使用。

他說，有別於過去罐頭式、塑膠式的兒童遊戲設施，桃園目前皆已採取共融式公園的設計進行公園改造，並引進兒童表意權，讓兒童參與公園規畫。後續將規畫在新勢公園中林蔭樹下區域，另設置老年體健設施，未來新勢公園不只是陽光大草坪可以舉辦平鎮藝術季等大型活動，各個分齡使用區域也可舉辦生態及健走活動，讓長者、家長、兒童都能善用，讓新勢公園成為複合使用、共融式公園的代表作。