因應108課綱納入科技領域，為了讓國中學子有更多探究與實作機會，桃園市大溪自造教育及科技中心20日揭牌，將以傳統工藝、機電整合、物聯網、機器人為主軸，推動生活科技、資訊科技與新興科技等相關教育課程，讓學生學習擁有帶得走的能力。

大溪自造教育及科技中心擁有完善設備與寬敝的教室空間，是繼建國、平鎮、大園及龍潭後，桃園市第5所自造教育及科技中心，透過設備、專業社群、研習及營隊活動等推廣科技教育，未來將協助大溪區及復興區學校發展科技教育。

市長鄭文燦參與揭牌時指出，早期的教育以考試或升學導向，注重記憶、背誦跟演練，現今的12年國教則相對活潑，強調自主學習、互動學習，以及教學共好的學習，並注重討論與問題解決，輔以各種工具作為學習的內容。推廣桃園市學校積極建置自造教育及科技中心，讓老師和學生培養科技的素養，讓學習者從動腦「想」到動手「做」，繼而「用心完成」，學生可從問題提問到解決，學習擁有帶得走的能力，實踐自造教育精神以符合108新課綱目標。