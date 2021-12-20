金門老兵帶著家人重返英雄島，重溫軍旅榮耀和滿滿的回憶。（金門縣府觀光處提供）

金門老兵志工穿著草綠服值勤，協助返金老兵申領專屬禮。（金門縣府觀光處提供）

金門老兵召集令活動特約店家提供老兵貼心、懷舊服務。（金門縣府觀光處提供）

金門老兵召集令活動圓滿落幕，縣府觀光處與大家相約明年再見。（金門縣府觀光處提供）

「2021金門老兵召集令」12／15圓滿結束，2個月活動期間吸引3509名老兵重返英雄島，同行親友更有1萬2047人，估計創造2億7502萬餘元經濟產值。9成2還希望舊地重遊，大家相約明年再見。

縣府觀光處說明，10／15至12／15活動期間，累計3509名老兵返金，同行親友1萬2047人，合計1萬5556人，平均1位老兵帶3人以上親友返金旅遊，每位消費金額超過1萬7000元，在疫情緩解後為金門帶動久違的旅遊熱潮與經濟產值。

縣府委託金門大學進行問卷調查，老兵對活動整體滿意度達9成6，再次參與活動的意願為9成2，特別是老兵對遍布大、小金門，今年多達201家特約店家的滿意度高達9成5，單項指標顯示店家提供服務和優惠貼近老兵懷舊心情，讓老兵有回家的感覺。

觀光處長丁健剛表示，今年活動推出以「師」為單位的返金老兵人數周冠軍評比，期間互有領先，競爭激烈，在社群引起很大討論回響。最後由金東師奪得總冠軍，2、3名為烈嶼師、金西師。

參加活動老兵需出示在金門服役佐證資料，也獲得各縣市後備指揮部的大力協助，主動提供老兵很多幫助，甚至有老兵表示，早上6點半散步路過金門後備中心，嘗試申辦佐證資料，沒想到馬上辦出來，超高效率讓人感受做為「金門老兵」的尊榮。