美股上周五主要指數收跌，僅那指持平；Omicron病毒在歐洲的肆虐，已引起全球投資人關注。港股低開，午後跌勢加劇。

周一香港恆生指數收跌447.77點或1.93%，為22744.86點，失守2萬3000點。國企股(H股)跌175.26點或2.13%，為8042.74點。

科技指數大跌3.20%，為5498.49點，創歷史新低。騰訊跌1.8%，阿里跌2.1%，小米跌3.3%，比亞迪電子跌6.1%，京東跌4%。

恆大系集體下跌，中國恆大跌9.8%，恆大物業跌5.3%，恆大汽車跌10.4%。恆大在成都兩塊地合計30.15萬平方米(約9.1萬坪)因超過兩年未動工，被認定為閒置土地，遭政府無償收回。

佳兆業周一復牌，跌14.1%。公司表示，未能按期交付幾筆美元票據，目前正與債券持有人就一項廣泛的債務重組計畫進行協商。佳兆業周一說，未償還美元債券餘額約118億美元。

地產公司華人置業今日復牌，跌21.7%。公司此前宣布，由於未獲多數股東支持，私有化計畫不會繼續進行。該公司大股東劉鑾雄和妻子陳凱韻先前提議以19.1億港元收購剩餘股票，以保護公司免於受到陷入困境的房地產衝擊。。

商湯科技公告，重啟IPO，發行15億股，招股價介於3.85港元至3.99港元間，籌資60億港元。每手1000股，最低進場費為4030.21港元，並將美國投資人排除在全球發售認購之外。