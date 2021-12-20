信用卡市場持續萎縮，台灣銘板(6593)持續開發新業務，今天宣布已經開發完成「虛擬貨幣硬體錢包FortVax」，將透過香港商全金集成有限公司銷售全球，預計明年1月15日開始量產。除了國內信用業務外，台灣銘板有機會藉此拓展全球市場商機。

台灣銘板以製作信用卡為主，近年來信用卡市場萎縮，信用卡業務也下滑，今年雖然有晶片荒，但公司指出，因先前還有庫存，並沒有影響到今年的信用卡業務。

今年信用卡萎縮，反倒是造型卡需求變多，像日前爆紅的「PlayStation DS4造型悠遊卡」，還追加銷量，該產品就是出自台灣銘板之手，使得造型卡營收比重今年跟信用卡相比，已經來到1：1。信用卡持續萎縮下，加上明年信用卡可能面臨晶片缺貨，造型卡的營收比重有可能超過信用卡。

畢竟信用卡台灣市場規模小競爭激烈，台灣銘板首次跨出台灣，為協助全球大量增加的虛擬貨幣用戶避免其資產因存置熱錢包(透過網路)遭駭客竊取危險，今年初與區塊鏈技術暨虛擬貨幣商業模式專業廠商香港商全金集成共同研發虛擬貨幣硬體錢包FortVax(所謂的冷錢包)，讓使用虛擬貨幣的消費者的提高安全性。

因為目前Visa及Mastercard在業務上開始支援虛擬貨幣，有其需求產生，「虛擬貨幣硬體錢包FortVax」將由有市場經驗的全金集成擔任全球總代理進行銷售，並負責消費端客戶服務。至於一張交易虛擬卡的訂價及與合作廠商的拆分利潤，目前還在商議中，但已預定1月15日量產，每張卡的利潤會比現在信用卡高出許多。