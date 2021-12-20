騙稱代言模特兒索討裸照後恐嚇 惡男判囚10月 17:082021/12/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 騙稱代言模特兒索討裸照後恐嚇 惡男判囚10月。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃姓男子3年前佯為女性業者，以介紹代言泳衣、內衣、睡衣商品之工作機會，取得一名女網女的全裸照片，他以此恐嚇對方錢財，但女網友只匯了66元就報警處理，黃男遭逮獲，台灣高等法院維持一審認定，依恐嚇罪判囚10月定讞。 黃男假稱邀請被害女子擔任模特兒，為此需提供裸照進行審查，因而取得她傳送的全裸照片，之後黃就以此恫稱，如不支付金錢，將散布其全裸照片，她因而心生畏懼匯款66元至後，因黃男又不斷催促付款，她報警處理。 蘆洲角頭喝酒怨車行股東 小弟衝去開4槍刑責一肩扛 一桿進洞得百萬高球賽 楊準奪冠 #全裸照 #模特兒 #恐嚇 #判囚 #10月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警狂掃安博機上盒 搗破最大經銷商與機房侵權超過10億 15:412021/12/20 社會 黑衣人闖派出所 松山分局加裝「警鈴」改善 議員轟活在石器時代 16:362021/12/20 政治 被分手抓狂 當舖老闆怒潑女友化學劑毀容 11:032021/12/20 社會 王力宏午夜回擊 遭李靚蕾索討近9億贍養費 04:102021/12/20 焦點要聞 王力宏聲明沒人買帳 網細數3大操弄手法嘆：騙大家不懂 13:042021/12/20 娛樂 王力宏恐懼李靚蕾5年還「無套生3胎」洗白金句反黑化 10:302021/12/20 娛樂 男遭無照看護「強插尿管」感染 生殖器全切除 怒告護理之家 15:192021/12/20 社會 香港立法會選舉 投票率僅三成 04:102021/12/20 產業財經 曾駕砂石車衝撞總統府 出獄後帶槍投宿旅館又被逮 09:592021/12/20 社會 KTV襲胸女同事辯「走不穩靠一下」 法官看監視器立刻打臉 08:522021/12/20 社會 高中女友分手 他暴怒網傳性愛片：懷我種感覺如何 09:332021/12/20 社會 社會熱門新聞 李靚蕾只要證明「這件事」 王力宏難逃賠錢命運 - 社會 雲林縣警察局長朱宗泰積勞成疾病逝 享年61歲 - 社會 男遭無照看護「強插尿管」感染 生殖器全切除 怒告護理之家 - 社會 離奇！男子全身赤裸卡柴山20米高懸崖 胸背嚴重擦傷還長滿蛆 - 社會 會考5A＋＋卻選讀北科附工 18歲高中生剛過完生日自撞分隔島殞命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。