黃姓男子3年前佯為女性業者，以介紹代言泳衣、內衣、睡衣商品之工作機會，取得一名女網女的全裸照片，他以此恐嚇對方錢財，但女網友只匯了66元就報警處理，黃男遭逮獲，台灣高等法院維持一審認定，依恐嚇罪判囚10月定讞。

黃男假稱邀請被害女子擔任模特兒，為此需提供裸照進行審查，因而取得她傳送的全裸照片，之後黃就以此恫稱，如不支付金錢，將散布其全裸照片，她因而心生畏懼匯款66元至後，因黃男又不斷催促付款，她報警處理。