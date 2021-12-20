農委會農試所在蕈優生物科技公司魔菇部落農場內，打造「蕈菇智慧栽培達人數位分身示範基地」，20日揭牌並分享達人數位分身的成果。（謝瓊雲攝）

智慧農業4.0快速發展，栽培達人數位分身可望創造一套數位管理模式，降低新農民進入農業門檻，讓人員專注作物管理且擴大經營生產面積。（謝瓊雲攝）

林學詩指出，數位分身結合HI人類智慧與AI電腦人工智慧，成為栽培達人的真人分身，達成「智慧化監控、標準化生產」的目標。（謝瓊雲攝）

方世文強調台灣的蕈菇產業具有智農栽培管理優勢，但要走出台灣，走向世界市場化規模化的生產才更有意義。（謝瓊雲攝）

達人數位分身即時監測 助蕈菇環控栽培更節能省工

台灣農業發展正在快速邁入農業4.0智慧農業階段，各種智慧設備和大數據分析成為重要栽培管理依據；農委會農試所與蕈優生技農場合作，打造環控科技養菇的栽培達人數位分身，20日在魔菇部落示範基地揭牌並分享「智慧化監控、標準化生產」的成果。

農試所所長林學詩表示，最早曾在雲林縣美生菜（萵苣）農場引進數位分身計畫，但因為露天田間管理環境條件太複雜，去年改在台中大肚成立智慧溫室蔬果栽培達人數位分身示範基地，與玉美生技合作，針對牛番茄進行數位分身管理，獲得產業界廣大迴響。

林學詩說，數位分身結合專家、達人等HI人類智慧，與AI電腦人工智慧，成為栽培達人的真人分身，蒐集生產栽培各種數據，如溫度、濕度、各種氣體濃度等，透過戰情室即時監測分析，讓生產者不必實際去到各廠區，即可透過智慧型手機、平板等遠端連結戰情室進行調控；進而創造一套數位管理模式，降低新農民進入農業門檻，讓人員專注作物管理且擴大經營生產面積。

蕈優生技已是全台最大菇蕈菌種供應源，以環控科技栽培有機菇類，從固定式液態菇菌種源、生產配方太空包、到遠端環控庫房科技養菇一貫化製程，累積20年經驗，為了投入智慧農業，過去3、5年來，已斥資2億元投入升級智慧化製程，包含菌種培養自動控制模組、自動接種機械、自動搬運系統等。

蕈優生技總經理方世文說，作為蕈菇栽培中心廠房，預計2年後將投入建置自動化智慧採收設備；過去2年來持續研發馴化規格化新品種、並優化舊品種，透過數位分身建立更節能、精省人力的管理模式，可輔導學員單位、或供其他蕈菇栽培生產者參考，持續精進自身的生產品質、質量。

方世文指出，光是為了配方太空包翻倍生產，從攪料的攪拌效率、品質，營養釋放分解等，就必須反覆校準，到後面菌絲體走菌培養、入庫房出菇階段生長，整整耗費1年時間反覆優化出最佳結果，目前以杏鮑菇單包產量成長50％至60％，規格化的新品種，成熟菇體在150g至230g之間，縮短為10至13天即可採收，整株以自動化包裝，目前在全家超商上架販售，口感更Q彈香甜，且售價更親民平價，每盒單價只需50元。

方世文強調，蕈菇產業非常有機會供應給國內外生產者，更多元化、不同規格的菇種，要能走出台灣才有意義，進入全世界的市場達到規模化生產，透過數位分身不斷改進，才能達到品質更高、生產效益更好的模式。