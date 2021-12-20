肺癌名列國人10大癌症之首，不僅去年台南市有911人死於肺癌，台南市肺癌女性發生率更是全台之冠，男性也是名列前茅。在立法院厚生會及市府衛生局等單位的推動下，全市10家醫院將從2021至2022年提供肺癌高危險族群及2年內未篩檢的民眾，合計2745個免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢名額，希望能嘉惠市民。

衛生局表示，去年全台有9629人死於肺癌，但因肺癌為晚期發現比例最高、醫療支出最高、死亡率最高的癌症，健保花在肺癌的治療費用也高達近300億元，在立法院厚生會肺腺癌防治委員會與財團法人厚生基金會、立委林俊憲等人的倡議下，衛生局號召全市10家醫院，將於今、明2年合計提供2745個低劑量電腦斷層肺癌篩檢名額。

衛生局還說，目前一般自費檢查大約5、6000元，但50至75歲重度吸菸者，或45至65歲有肺癌家族史，或2年內未做過胸部電腦斷層也未曾確診為肺癌的市民，希望接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢者，均可到衛生局肺癌防治專區填寫篩檢申請；符合計畫收案者，衛生局將通知並完成問卷調查後，再至上述醫院接受免費檢查。

至於提供篩檢名額的10家醫院有：永康奇美醫院、柳營奇美醫院、台南市立安南醫院、衛生福利部新營醫院、高雄榮民總醫院臺南分院、台南市立醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、郭綜合醫院及國立成功大學醫學院附設醫院等。