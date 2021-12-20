新北市經發局26日將在市民廣場舉辦「數位歡樂」耶誕市集，現場有雷射LED光影舞酷炫舞蹈、耶誕造型GOBO燈片情境光秀及研考會資訊中心展出無人機數位點陣排字表演等精彩活動，以數位科技為主軸，營造歡樂數位耶誕新意象。為推廣後疫情時代零接觸經濟，在市集透過數位行動支付消費即贈聖誕小禮，還有滿額禮3選1等活動。歡迎民眾來新北逛市集、賞表演又可拿好康。

新北市經發局長何怡明表示，新北耶誕市集已經邁入第8年，今年彙集了新北特色及新北好禮店家、新北BOT飯店、觀光工廠等業者，加入年度盛事。

如特色名店「東京巴黎甜點」的鎮店之寶巴黎燒燉布蕾、「BITI比禔」迷你聖誕果泥雪條、新北隊店家「賣灶Lo.Ve」推出聖誕HOT滷味系列、新北好禮店家「啤酒頭釀造」祭出啤酒聖誕禮盒、新北隊暨青春山海線伴手禮店家「谷芳有機茶園」則推出系列有機碧螺春綠茶、柑橘蜜香紅茶及烏龍茶等。

為振興疫後經濟，新北市及彰化縣在11月25日共同簽署觀光合作MOU，促進「全國最大市」與「全國最大縣」城市交流。今年新北耶誕市集，聯合彰化縣政府共設置6個市集攤位，提供民眾多元豐富的在地特色好禮選擇，在新北即可購買彰化優質農特產品，如二水芭樂乾、彰化縣農會苦茶油、花壇茉莉花茶系列等，攜手共創經濟效益。

經發局補充，為提振疫後經濟，推出新北振興加倍奉還，其中「新北加倍券」適用場域超過1萬6000家，票券核銷金額超過1億2000萬元，成功帶動庶民經濟復甦。

經發局說，感謝業者踴躍加入加倍券適用店家，尤其是麥當勞、DK、鬍鬚張、希爾頓飯店及凱撒飯店5家業者，除了響應新北加倍券政策，也紛紛加入「新北好日子愛心大平台」的行列，針對加倍券推出公益回饋方案，民眾凡以新北加倍券消費，業者即回饋餐券或回饋金至愛心大平台，以實際行動協助弱勢家庭。