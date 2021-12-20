國光生技董事長詹啟賢今表示，新冠疫苗研發已經啟動，合格受試者等相關工作已經備妥，第二期臨床試驗將於印尼展開，並選定明年1月3日開打，預計明年中旬取得二期臨床試驗期中報告；若結果順利，將持續於印尼進行近3萬人的3期臨床試驗；詹啟賢強調，國光不是「藍色」疫苗，外界不該貼上政治標籤。

詹啟賢解釋，國光生技於2002年、民進黨執政時代，獲得國發基金的投資，2008年國光幾乎破產之際，詹啟賢才進入國光、新成立董事會協助公司重整，強調自己不是官派董事長。

國產新冠疫苗高端進度最快，國光生技在新冠疫苗領域上，雖然尚未在政府採購名單之列，但也不曾放棄研發腳步；詹啟賢表示，印尼臨床試驗已經開始收案、篩選合格受試者，二期臨床試驗預計收240人，只要二期期中報告數據符合預期，將在印尼持續進行三期臨床試驗，依照國際標準收案量近3萬人，保守預估要花費新台幣20億元以上。

詹啟賢也證實，在印尼吉沛經濟特區找到10公頃土地蓋新廠房，相當於台灣廠房2倍大，廠房興建預計花1至2億美元；詹啟賢表示，目前手中現金足夠，但仍會在新加坡成立合資公司，有東南亞財團資助，以利開拓疫苗東南亞的市場，為國產疫苗國際化佈局開路。

國光生技在流感疫苗上也大有斬獲，今年成長兩成以上；國光今年供應超過360萬劑四價公費流感疫苗，約佔58％；除了台灣，國光四價流感原液今年俄羅斯開賣，明年第1季中國大陸藥證可望到手，東歐、亞洲市場將再擴大；另外，為積極拓展銷售版圖，國光流感疫苗已陸續在東協各國及中東多國提出藥證申請，其中約旦、巴基斯坦藥證預計明年完成申請。

國光流感疫苗在拉丁美洲市場也有新進度；國光生技指出，將與墨西哥簽訂銷售合約，明年將出貨墨西哥，同時展開藥證申請作業，由於墨西哥位於拉丁美洲，國光現有的四價流感疫苗為北半球流感病毒株，只需更換病毒株即可生產南半球流感疫苗，未來可望進一步拓展南美洲的南半球流感疫苗市場。

隨流感疫苗拓展，國光第二條充填包裝線啟用及細胞培養廠完工，將能深化多元國際代工服務，除了現有天道、賽諾菲代工業務外，今年與國際針劑大廠BD簽訂合作備忘錄後，陸續展開國際合作，包括澳洲、日本、韓國已有國際代工業務進入排程，目前第二條產線已滿載，國光正著手規劃台中第二廠區建置作業，明年起營運成長可期。