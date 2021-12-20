美國對台灣、南韓、泰國、越南等地輪胎廠課徵反傾銷稅，轉單效應激勵印度輪胎廠幾乎全產全銷；國內在印度有設廠的合成橡膠廠台橡（2103）及碳黑廠中橡（2104）今年獲利貢獻度大增；看好印度市場前景，台橡、中橡指出，在全產全銷狀況下，將考慮到擴充產線可能性。

台橡印度廠今年前三季的轉投收益，分別是第一季3800萬元新台幣、第二季2.43億元、第三季雖有疫情影響，收益仍有2.19億元。

台橡指出，印度輪胎市場2021年因為疫情關係、物流波動，對進口輪胎及進口合成膠受到限制，印度廠有在地生產優勢。另外，美國針對對台灣、南韓、泰國、越南等地輪胎提出反傾銷，對輪胎廠供應出口到美國受到限制，因此轉單到印度由印度出貨，印度輪胎廠能開滿都是開滿，使得台橡印度廠獲利不錯。

疫情趨緩後目前印度廠全產全銷，台橡指出，印度石油IOC三年後自己供應SM，現在需要進口，未來原料不需外購也會對印度廠有利。加上轉單效應持續，未來會考慮印度廠擴充產線可能性。

中橡印度新德廠碳煙在2017年已開始賺錢；為配合國內正新越南廠擴廠，並持續看好當地市場，中橡在2018年宣布，在印度西南方設立碳煙新廠，總投資約2億美元（約59.6億台幣），產能分三期開出，2021年完成第一期產能布建以及基礎建設，首期年產能15萬噸碳煙，二、三期年產能也是15萬噸，未來更會視市場需求拉升產能。據了解，三期產能如數投產，該廠年產能約45萬噸，將成為中橡全球單一最大碳煙生產廠區。

在今年的12月中旬，中橡更公告，因應全球原物料上漲及因疫情封城影響人力調配等因素，又再加碼6千萬美元建廠，總計印度新廠的建廠相關資本支出及營運資金乙達約美金2.69億元。