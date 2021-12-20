金管會20日於台灣金融研訓院舉辦第五屆「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮，由行政院副院長沈榮津頒獎，台新銀行總經理尚瑞強代表出席領獎表示，台新長期關注高齡社會議題，積極響應主管機關政策推動安養信託，第三度榮獲績效優良銀行殊榮，優異表現列民營銀行之首，顯現該行專業及貼心的服務，值得民眾信賴也獲得主管機關肯定。

因應臺灣高齡化及少子化趨勢，台新銀行指出，該行積極響應金管會「信託2.0計畫」，期盼善用信託制度的優勢，規劃多元化財產管理與人身照顧，使信託更貼近民眾生活各面向需求，達成普惠金融目標，為社會盡一份心力。整合銀行跨部門資源，攜手跨產業夥伴，打造全方位信託業務，並用心傾聽客戶的需求，透過銀行多元化信託商品平台，結合安養照護、醫療服務等長照支援，為客戶量身訂做信託安養及傳承規劃。

台新銀行藉由跨產業合作，為客戶安排信託實務講座，積極推廣宣導安養信託，針對不同客戶提供妥適的信託資訊、諮詢服務管道，讓信託服務更貼近民眾樂齡所需。

尚瑞強說，台新銀行積極創新安養信託商品型態，提供具備同理心與多元的信託產品及服務，高齡長輩及身心障礙人士可透過開放式選項的制式契約，簡易及迅速了解信託規劃重點，保障其安養權益。針對財富管理需求的民眾，為其量身規劃信託架構客製化契約，滿足其退休安養、長期照護、財富管理及資產傳承等多元信託需求。

值得一題的是，台新銀行身為數位金融的先行者，致力於發展金融科技，建置專業信託系統，功能俱全，可針對民眾的特殊給付需求，量身規劃信託服務。民眾還可直接透過台新銀行網銀、行銀電子化服務、友善的操作介面，即時了解自身的信託財務情形，獲便利的數位金融信託服務。

台新銀行強調，除獲得金管會「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」肯定外，今年也獲今周刊財富管理評鑑「最佳智能理財獎第一名」，財訊金融獎頒發「最佳金融科技銀行優質獎」，銀行家（The Banker）及PWM頒發「台灣最佳私人銀行獎」等海內外獎項。未來將持續用愛與專業守護客戶資產，並持續積極推動相關信託業務，努力實踐企業社會責任，致力成為民眾的智慧好夥伴。