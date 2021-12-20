台中市自2015年起推動資源回收分級管理標示。台中市環保局今天指出，A級單位今年新增30個，比去年多10個，其中，有16個單位更獲得資源回收讚「A＋」級認證，除頒發獎牌外，將核發1.2萬元獎金。

台中市環保局指出，市府推動資源回收分級管理標示，自2015年起至今已累計854個單位獲得回收讚「A級」認證，還有93個單位獲回收讚「A＋級」認證，今年新增30個A級單位，較去年增加10個，其中16個單位更獲資源回收讚「A＋」級認證。

中市環保局長陳宏益表示，透過回收讚分級認證，使市民對周遭環境維護更有參與感，希望藉由示範社區能帶動跟進效仿效應，未來將持續推動，落實資源回收的社區、機關團體及事業獲得實質上的肯定與鼓勵。

今年獲資源回收「A＋級」認證單位，包括有「惠宇敦北」社區、「惠宇樂觀」社區、「登陽仰峰」社區、「登陽春賞」社區、「登陽聽河」社區、「首馥花園」社區、「晴光花園」社區、「大城八月小確幸」社區、「佳福森活學」社區、「君悅文心」社區、「鄉林君悅」社區、「新業大居」社區、「新業誠家」社區、「雲品特區」社區、「寓上樂灣」社區等15處社區及伸興工業1處事業單。

環保局表示，今年獲「A＋級」認證的社區皆獨具特色風格，「登陽春賞」社區自發推動環保志工資收分類活動，宣導住戶資源回收觀念；「寓上樂灣」社區辦理回收物大變身課程，讓回收物改造成童玩及盆栽等小物增添生活趣味；「君悅文心」社區閱覽室中設置二手書籍捐贈區，供住戶借閱及交換。