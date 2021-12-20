民進黨府院高層在公投結束後，立即針對「大新竹合併議題」達成共識，國民黨立委林思銘20日在臉書發文指出，這絕對是忽視新竹縣的民意！

林恩銘說，國家法律有其安定性的必要，不能初一是太陽，十五是月亮。地方制度法第四條明文規定縣市合併升格的要件，必須達到一定人口數，且該區在政治、經濟、文化都會區域發展上，有特殊需要的地區，上述的要件缺一不可。

但是，民進黨現在竟然為了一個人，硬是要將地制法第四條的規定，割裂修改為可以不用衡量該地區的人口數，這代表著當權的執政者，絕對可以依照自己的好惡，要二個縣市合併升格直轄市，就可以升格直轄市，執政者說可以就可以，這樣的體例，是一個人治的社會，而非法治的社會。

林思銘表示，區域人口數的增加，是伴隨著都會區域發展而成長的，怎麼可以將人口數的增長切割不計，他希望領銜提出地方制度法修正草案的民進黨團總召柯建銘委員不要成為歷史的罪人，不要成為摧毀法治的劊子手，這樣是會遺臭萬年的，請民進黨的委員們趕快懸崖勒馬！

林思銘並表示，大新竹合併的議題不是不能討論，但絕對不是在破壞法治精神的狀況下來進行，民進黨現在以走後門的方式，不當的進行修法，絕對是破壞法律安定性；因為任何法律案的修訂，都必須要經過充分的溝通與討論。

林思銘並指可以預期以執政黨現在全然漠視民意，恣意妄為進行地制法的修法，那台灣未來各縣巿都可申請合併升格，地方制度的體例就只有一個荒腔走板的「亂」字可以形容。