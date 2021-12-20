樂天桃猿投手游朝惟從自主培訓身分挑戰職棒，加入中職第3年終於展現身手，今年出賽數是3年來最多奪下2勝、7中繼成功，自責分率2.95，擊敗勁敵統一獅林靖凱及吳承諭，奪下最佳進步獎。

28歲的游朝惟出身於高苑工商、台灣體大，過去在青棒時期就是陣中主力，來到成棒階段後也是球隊要角，但後來受到傷勢影響，2016年挑戰職棒落選，之後接到Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）的電話，以自組培訓身分入隊，之後轉為正式合約。

但加入職棒前2年，游朝惟持續受到傷勢困擾，2017年首度參加春訓時就不腎弄傷左膝，造成後十字韌帶斷裂，當時他選擇醫病動刀處理左肩舊傷，這2季總共僅在一軍出賽15場，去年他一軍出賽9場投12.1局，自責分率就高達12.41。

今年游朝惟春訓表現獲得肯定，開季就從一軍出發，而且成為牛棚要角，最終繳出後援出賽51場，共投39.2局，拿下2勝2敗、7中繼成功、自責分率2.95的成績，奪下最佳進步獎。