「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀將於12月31日晚間8點22分，在淡江大橋的施工構台及便道上施放，新北市文化局當日在漁人碼頭觀海廣場推出藝文表演，並推薦「十大最佳煙火觀賞點」，邀請民眾在充滿藝文風情的淡水、八里河畔，與重要的人找好位置欣賞零死角絕美煙火，一同迎接充滿希望的2022年。

跨年煙火施放場域橫跨八里及淡水河岸，長度達1公里，新北市府針對這次煙火施放點共規劃了漁人碼頭木棧道、淡水海關碼頭至捷運淡水站間、八里風帆碼頭至八里渡船頭間3處煙火觀賞區；文化局再加碼推薦「十大最佳煙火觀賞點」以疏散人潮，分別為淡水河畔邊的金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（情人橋、觀景平台、觀海廣場），及八里河畔邊的左岸河濱公園、八里風帆碼頭、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘。

文化局表示，淡水漁人碼頭觀海廣場12月31日從下午即展開豐富的藝文演出，包含深耕淡水的「身聲劇場」、擁多元風格特技的「新象創作劇團」、致力推廣淡水在地音樂學習的「淡水愛樂管樂團」，以及多組街頭藝人。此外，現場更設置多座絢爛奪目的燈飾藝術裝置，以及讓小朋友為之瘋狂的遊樂設施，歡迎大家來淡水同樂。

文化局說，「十全十美」十大最佳煙火觀賞點導行地圖也同步更新於「光耀新北1314就愛你」跨河煙火官方網站，只要點擊官網中「煙火最佳觀賞位置」圖像，即導引到設置好的Google map景點路徑，供民眾便捷搜尋、估測行車路線，一鍵輕鬆總覽十大煙火觀賞點。