富邦悍將新秀曾峻岳菜鳥年出賽就繳出「10中繼、10救援」的聯盟紀錄，最終打敗味全龍勁敵郭天信、徐若熙，奪下一生僅有1次機會的新人王獎項，也是繼「森林王子」張泰山後，第2位以20歲之齡奪下新人王的球員。

今年共有徐若熙、郭天信及曾峻岳3人入圍年度最佳新人獎，雖然徐若熙開季頻頻上演「三振秀」，生涯初先發就繳出3.2局飆11K，打破聯盟紀錄，本季奪98K是本土投手次多，且沒有挨轟，在中職刮起一陣「若熙炫風」。

而隊友郭天信新人年開低走高，球季後段打擊逐漸升溫，另外在鎮守中外野時，「天哥」頻頻上演精彩美技，新人年就完成百安、20盜，3成08打擊率排名聯盟第五，也是打擊排行榜前10名中唯一菜鳥，也是奪獎呼聲極高的球員。

不過最後獎項落入曾峻岳手中，在去年季中選秀第7輪才被挑中的他，新人年就成為球隊牛棚要角，一開始在中繼表現亮眼，後來因守護神陳鴻文狀態下滑，轉任終結者也繳出不俗成績，最終出賽57場，拿下4勝、13中繼成功和12救援成功，自責分率1.80，奪下新人王。