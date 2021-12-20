王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

歌手王力宏事件離婚事件，為華人娛樂圈投下震撼彈，起因源於前妻李靚蕾在上週五深夜發布的IG貼文，踢爆王力宏不為人知的一面，近日引起社會各界關注。對此，時代力量立委王婉瑜指出，透過李靚蕾的貼文、王力宏的聲明，她看到「母職困境」和「性別刻板印象」，這種性別偏差印象，「應該在我們這代終結」。

王婉瑜20日透過臉書發文表示，李小姐發布的四則貼文，也已經累積了超過200萬人按讚。在這件事情中，最令她印象深刻的，是李靚蕾小姐第一篇聲明中談及的母職困境。

王婉瑜提到，若抽離人物角色來看這次的事件，是一名女性在婚後全心全意走入家庭，放棄工作成為全職媽媽，將時間與心力全部貢獻在家庭與育兒，在丈夫忙於工作之餘仍努力持家的故事。

她說，相信這樣的故事大家肯定都不陌生，在我們的生活中可能都有這樣一位女性，可能是我們的母親、可能是某個鄰居阿姨、也可能是職場中因結婚而離職的同事。

其實，即使雙薪家庭的比例日漸增加，根據衛福部統計，仍有20% 的女性會因結婚而離職。促使她們離職的原因以「準備生育」佔 39.9% 最高、「工作地點不適合」、「要料理家務」次之。更值得我們注意的是，衛福部統計中提到，離職後能再回歸職場的女性僅有 40%。

時代力量立委王婉諭20日發文力挺王力宏前妻李靚蕾。（圖／翻攝自 王婉諭 臉書)

也因此，儘管 25 - 29 歲的台灣女性，就業率為全世界之冠；然而，一過29歲到40歲之間，就業率直直下滑了 18.2 %。選擇成為全職媽媽，對女性職涯的影響是十分可觀的。不僅如此，看到李小姐提到，擔任全職媽媽時要 24 小時負擔多重角色，「其實我也深有所感」。

王婉瑜坦言，過去擔任全職媽媽時，往往要不停在保姆、老師、司機、清潔人員、家務總管等多重角色之間轉換，付出的時間能否被確實衡量與認同，來自家族與親友的支持是否充足，都相當重要。「我相信，持家、育兒的成本被低估、難以回歸職場、用錢還要看丈夫臉色的全職媽媽處境，在社會中一定相當普遍，即使是學歷高、有優質工作經歷的女性，也有可能會遇到」。

對於稍早，王力宏發布聲明表示「男人應該承擔起所有責任」、「沒經營好家庭與形象，都是我的錯」，王婉瑜認為，這些話更突顯出性別刻板印象、長期性別角色分工不均所帶來的問題。男性並非理所當然要承擔所有責任，不論性別，都應該要正確認知到家庭生活的無後顧之憂，是來自於另一方的勞動成果，理應尊重並給予家務管理者合理酬勞。

只是在性別分工不均的社會現實下，家庭內分工不均是大部分台灣已婚女性的共同經驗，女性被視為「理所應當且無酬的家庭照顧者」，她強調，這樣的觀念必須在我們這代終結。政府及社會大眾都應該要為更平等的性別分工提供充分的條件，做「家庭照顧者」的靠山。