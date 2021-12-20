在網路文學界，擁有高知名度且深獲兩岸青年寫手好評的「兩岸青年網路文學大賽」已進入第三屆，每一屆參賽皆非常踴躍，除了讓評審見證兩岸優寫手妙筆生花的故事與創意，主辦單位也為獲獎者提供一個發光發熱的舞台。經過三階段的評比「第三屆兩岸青年網路文學大賽」，最終獲獎名單日前出爐，由來自北京的作者崔文嶔和來自臺灣的作者Winx同時斬獲大賽一等獎。期許所有得獎者能成為下一個網路文學新星！

本屆賽事徵稿活動至2021年6月30日結束，得到了兩岸廣大文學青年的廣泛關注和熱情參與，共徵集到621部投稿。參賽主題囊括：歷史跨越、仙俠、玄幻、懸疑、科幻、青春校園、都市情感、家庭等多樣題材與風貌。在36位獲獎者名單中，有10位來自台灣，且一等獎、二等獎、三等獎各有1位由來自台灣的寫手獲得，表現十分亮眼。

進入決賽的台灣10位參賽選手成績：一等獎由Winx以作品《白光(The Bright)》獲得、二等獎由A.Z.的《轉角的換書商店》獲得、三獎則是由微讀的《晚安信》榮獲；最佳創意獎由十字菱的《都城：the ILLUSORY》獨得；優秀獎包含季思迷的《Three dream》、遠遊《春秋煞》、莫斌《搖滾進行式》、海德薇《小虹與小綠》、沐謙《奪心疫》、海生館《造神運動》。

本次獲得一等獎的《白光(The Bright)》著重描寫父與子兩代人的鬥爭與價值觀的分裂，以敏慧的內心洞悉人性的貪婪和殘暴，同時也闡明了正義之士對公平、以及對真相永無止息的追求。來自台灣的Winx表示，獲獎的肯定不是他一人的功勞，也屬於家人及朋友，以及那些被他創造出來的角色，沒有他們，這部作品《白光(The Bright)》永遠無法完整。最後，想要給予擁有相同熱忱的人一些建議，既然握有透過紙筆啟發人心的力量，那就絕對不要停止寫作，我們不僅僅在打造故事，我們也在創造屬於這個時代的象徵。

第三屆兩岸青年網路文學大賽克服COVID-19新冠疫情帶來的重重阻隔與困難，利用微信、微博及社群等線上平臺，持續擴大影響力，賽獲獎名單如下：

一等獎【作者：崔文嶔/作品名稱：黑水】

一等獎【作者：Winx /作品名稱：白光（The Bright）】

二等獎【作者：捌貳零期/作品名稱：塵幻傳說：星徽鋒起】

二等獎【作者：A.Z./作品名稱：轉角的換書商店】

三等獎【作者：曹偉/作品名稱：武裝特警：緝毒之刃】

三等獎【作者：風縈海若/作品名稱：汴京物語】

三等獎【作者：微讀/作品名稱：晚安信】

最佳創意獎【作者：十字菱/作品名稱：都城：the ILLUSORY】

最佳文筆獎【作者：李春風/作品名稱：蒹葭蒼蒼】

最佳人物獎【作者：竹馬/作品名稱：日將暝】

最具潛力新人獎【作者：捌貳零期/作品名稱：塵幻傳說：星徽鋒起】

最具影視改編潛力獎【作者：錢幸/作品名稱：無風之城】

優秀獎

作者：法鞏/作品名稱：荔山的地洞

作者：獵戶座懸臂/作品名稱：如果在夏夜，四個旅人

作者：初墨不姓熊/作品名稱：預言盡頭

作者：獨孤島主/作品名稱：故人巷

作者：拂衣/作品名稱：蝶變

作者：段香轉/作品名稱：遇見你的青春期

作者：俞勇/作品名稱：殺局—刺蝟法則

作者：餘音/作品名稱：愛情美食家

作者：陳胖我/作品名稱：乘桴遊

作者：盧毓星/作品名稱：小說而已

作者：季思迷/作品名稱：Three dreams

作者：遠遊/作品名稱：春秋煞

作者：李布衣/作品名稱：邊境風雲：孤狼

作者：倞軒/作品名稱：大陽記

作者：莫斌/作品名稱：搖滾進行式

作者：秋白白/作品名稱：當烏鴉相信愛情

作者：欞汐/作品名稱：千載不諳·失落的秋聲

作者：海德薇/作品名稱：小紅與小綠

作者：山隱有鶴/作品名稱：冰原月

作者：沐謙/作品名稱：奪心疫

作者：醉夢挑燈/作品名稱：我的魔心價值連城

作者：婦鶴/作品名稱：雪花墜落深海

作者：黃亞/作品名稱：艾弗雷特

作者：海生館/作品名稱：造神運動