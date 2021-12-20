愛客樂日前出外景拍攝。（好痛音樂提供）

愛客樂日前出外景拍攝。（好痛音樂提供）

客家流行音樂組合「愛客樂」（iColor）為專輯《他鄉尋客》拍攝同名曲《他鄉尋客》弦樂版MV，拍攝地點由新竹關西牛欄河、苗栗泰安、苑里，大隊人馬一路拉拔到花蓮瑞穗，參與拍攝的團隊人員總數超過40人，陣容相當龐大，除了邀請巴雀弦樂團，更邀請高齡80多歲的客籍國寶詩人葉日松老師、以及書法家詹秀菊老師入鏡，共同完成了一部意義雋永的音樂影像，為客家文學和音樂催生史詩級的大作。

影像由客籍新銳導演徐仲彥親自掌鏡，常透過劇情短片及紀錄片，拿下國內外獎項的他，是得獎常勝軍，他非常開心可以為客家歌曲打造影像，任重道遠提到：「特別是這首歌由國寶級詩人葉日松老師作詞，詩境意味溫暖優雅，可以為《他鄉尋客》執導真的很榮幸，很感謝！」表示連自己都很期待拍攝出來的成果。

甫推出第五張專輯《他鄉尋客》的「愛客樂」，當時正面遇上疫情三級警戒，所有宣傳停擺，活動也取消、損失數10萬元，但他們愈挫越勇，不但推出最新MV《義民七字調》，更巧思將演出轉為線上，繼先前《尋客》演唱會移師邱廉欽位於關西石光的200年歷史祖宅，印尼、大馬、美國演出也都轉為線上，更令人振奮的是，致力客家音樂的「愛客樂」，力挺台北市客家文化基金會「2021月光下尋你」國際唱客活動計畫，出席了兩場線上客家藝文展演《Hakka so chill》音樂會和《細妹轉屋下》親子音樂劇，可說是為客家文化盡了一份心力。

「愛客樂」為歌曲《他鄉尋客》記錄葉日松大師的訪談，昭和時代出生的葉日松老師，因憶起小時隨父母遷徙落地打拼的辛苦過程，葉老師當下真性情地流下了不捨的眼淚。也讓在場的「愛客樂」團員邱廉欽、戴陽、及現場所有年輕的工作人員，一同被深深感動，更覺得非常榮幸，當天能與國寶葉老師有這樣的一席談話與學習。邱廉欽說：「詩能與流行音樂結合，是葉老師非常開心的事，他老人家很希望自己的作品可以被多元地演繹呈現，我們努力完成他的心願！」