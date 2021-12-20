偶像歌手王力宏出道20多年形象優質，卻因惹毛前妻李靚蕾，遭到女方毀滅性爆料私生活淫亂，即便發文反擊仍徒勞無功，今（20日）終於認錯，並宣布暫時退出演藝圈。不過，大陸官媒沒因此放過王力宏，《環球時報》特地發文批評「王力宏必須涼！」

《環球時報》今中午在微博針對王力宏道歉一事發表評論：「王力宏宣布暫時退圈，這恐怕還不夠。失德藝人必須涼。」官媒注意到娛樂圈明星踩踏法律和道德邊界的情況頻傳，給人的印象是該領域成為社會道德風氣的黑洞，且包括王力宏在內的一群明星，就算被抖出私德不佳、涉嫌參與犯罪行為，都會有很多死忠粉絲為偶像說話，假設不強力的整頓這種畸形的現象，恐怕會害原本能擁有健康明亮人生的年輕人誤入歧途。

大陸官媒《環球時報》將王力宏列為失德藝人。（圖／微博@環球時報評論）

不少陸網友看了這篇評論，幾乎都一致支持，在下方留言：「涼！！！不能只是暫時！！」、「支持中演協發全球聯合抵制」、「歌什麼的下架吧，影視作品也一樣」、「王力宏必須涼，其他沒被爆出來的也必須涼」、「老藝術家也得一起吧，最近塌的好像都是老一輩的吧」，不過也有人語帶保留：「看不懂了，這是大媒體站以後都看輿論定罪了嗎？程序都不走一個直接判了？關鍵是好像很多私德有問題的都沒涼啊？（沒有說王力宏沒錯的意思）」、「環球好像親眼目睹了王的每一場犯罪」。