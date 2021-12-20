為提升老福機構照護品質，台中市社會局安排講座邀請老人福利機構經營者與工作人員參與，讓機構從業人員繼續精進增強專業知能。（馮惠宜攝）

為提升老福機構照護品質，台中市社會局在完成109年度老人福利機構評鑑後，針對機構經營議題特委託弘光科技大學舉辦為期5周的「服務品質提升講座」工作坊，陸續舉辦「性別平等教育暨創新服務工作坊」及「110年提升老福機構公共安全及服務品質講座」，邀請台中市66家老人福利機構共同參與，獲得廣大迴響。

台中市社會局表示，機構輔導是維護老人權益重要的一環，透拓評鑑維護服務品質，更安排講座邀請老人福利機構經營者與工作人員參與，依據不同工作需要設計課程主題，包含性別平等權益、方塊踏步及健走杖運動、社工角色功能、感染控制及品質管理、緊急災害應變演練、評鑑準備等多元內容，讓機構從業人員繼續精進增強專業知能。

在「性別平等教育暨創新服務工作坊」中，弘光科大表示，機構照顧之護理人員、照顧員等人力多為女性，須從照顧人力安排注意性別友善職場。

而針對入住機構的長輩，雖然生活無法自理需要協助，但機構還是需要為住民安排休閒及社交生活，維持剩餘功能，滿足長輩不同面向的需求，不再以方便照顧為唯一考量，從住民選擇自己喜歡的髮型、服裝，到盥洗如廁安排、房間布置、社會參與活動等等，都可以從性別需求考量。

該工作坊也導入「不倒翁健走杖運動」透過健走杖與地面的支撐點，增加底面積，提升穩定性達到保護、平衡及增強肌力的功能，讓長輩從依賴輪椅進步到能靠健走杖自己行走，不需人攙扶，適合走路不穩及下肢無力的長輩提升體適能，也翻轉長輩在機構的生活方式。

而「110年提升老福機構公共安全及服務品質講座」邀請專業講師，透過機構所提供的機構平面圖，將老福機構中可能發生的各式複合式災害狀況，桌上模擬實際過程，於情境中呈現，藉由不同機構成員間的彼此審視及問題激盪，檢視現階段機構內緊急災害發生時應變處置之適當性及不足處，以防範重大危機事件發生。