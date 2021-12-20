高雄醫學大學18日舉辦「人工智慧網絡與失智社區照護的連結研討會」，邀請醫療專業人員及數位科技廠商共同探討台灣的智慧醫療如何落實和結合目前的長照產業，使研究端的人工智慧應用到臨床及社區照護。

根據國家發展委員會人口推估報告，台灣將於2025年邁入超高齡社會，面對人口高齡化趨勢，社會上需要投入大量長照資源及醫療量能配合，可輔助醫療流程、節省人力成本、提升照護服務效率的智慧醫療更顯重要。

研討會也邀請財團法人工業研究院、台達電、友達光電、福睿得輔具廠商現場展示多項智慧醫療系統，展現台灣的智慧醫療系統應用在長照及失智症照護的成果。

高醫大校長楊俊毓強調，人工智慧結合長照醫療是台灣的強項，智慧醫療與智慧城市更是目前政府力推的目標，希望經由研討會能讓大家看到智慧醫療在長照實務應用上的新契機。

國家衛生研究院群體健康科學研究所副所長許志成表示，政府因應台灣高齡社會將成立一個國家級老年高齡醫學研究機構，失智症是高齡領域裡最要重視的疾病，期盼高醫神經醫學中心團隊將智慧科技與失智症治療整合建立出一個照顧模式的典範，未來甚至能推展到國外。

高雄市立大同醫院院長傅尹志表示，大同建國日照中心28日開幕後會將智慧醫療融合學校的基礎研究，結合防治失智症元素，在定期追蹤下推出防失智計畫。

高醫大神經科學研究中心主任楊淵韓主任表示，中心研究團隊與國家衛生研究院和科技部合作開發出虛擬實境懷舊介入系統，可以安撫病人情緒，長期使用對病人效果較好，希望藉由研討會能減少高科技的醫學研究與在地實際服務應用之間的差距，讓醫療研究發揮功能用在病人照護，達到精準服務與造福病人的目標。