華上生醫(7427)下午舉行法說會，發表多個新藥的臨床進展與2億元籌資計畫，旗下自主開發的組合新藥CC-01及CT-01進入臨床試驗的POC驗證，GNTbm-38已經完成動物的POC療效驗證，及藥物動力分析，其成藥性沒有問題。此外，董事會通過的上櫃前現金增資計畫，預計籌資2億元新台幣，用來加速推進自主開發組合新藥CC-01及CT-01的臨床試驗，以及進行GNTbm-38的臨床前研究。

CC-01是華上生醫自主開發，已經取得6個國家發明專利，尚有多個國家持續審查中的腫瘤微環境調控劑新藥組合，其可以選擇聯合免疫檢查點抑制劑(Immunocheckpoint Inhibitors ICIs)，或是多重激?抑制劑(Tyrosine Kinase Inhibitor TKI)，屬於腫瘤免疫療法的創新組合藥物。目前，CC-01正在國內醫學中心執行臨床Ib試驗，用於治療大腸直腸癌3線治療。

CT-01是華上生醫自主開發的新一代腫瘤微環境調控新藥組合，亦已經申請全球PCT專利審查中。CT-01是被歸類於新世代腫瘤免疫療法，顛覆了過往需要聯合免疫檢查點抑制劑的概念，是以重塑腫瘤微環境(讓腫瘤血管正常化、降低腫瘤缺氧狀態、壓制抑制型免疫細胞的數量與活性、活化CTL及NK)的全新機制腫瘤免疫療法。CT-01主要用於晚期肝癌的2線治療，期待成為晚期肝癌2線最好的治療組合，臨床Ib/II期試驗以ORR及PFS為主要療效指標，預計在台灣多個臨床試驗中心同步收案。

華上生醫指出，GNTbm-38此一新結構、新一代口服表觀免疫調控劑，是華上生醫花費多年時間自主開發的新藥，已經申請全球PCT的專利。GNTbm-38已經完成動物的POC療效驗證，及藥物動力分析，其成藥性沒有問題。GNTbm-38未來將聚焦在新世代腫瘤免疫療法的應用與開發，可以以單藥或聯合治療使用，是公司開發新藥多年，截至目前是本公司最有價值的開發中新藥。目前，公司將與多家CRO公司合作，進行GNTbm-38的原料藥、製劑、藥理、藥效、毒理、藥物動力等研究，預計投入2年時間，完成美國、台灣及中國的IND (Investigational New Drug)申報，快速進入人體臨床驗證，可大幅提升GNTbm-38的價值。