自2016年上市以來下載量突破1,500萬，由NHN PlayArt Corp.與日本多玩國公司（DWANGO Co.,Ltd.）攜手開發的純正日系MOBA戰鬥手遊鉅作《#空帕斯：陣地攻防戰》，今(20)日舉辦上市記者會，宣告《#空帕斯》台日同步正式上線。現場不僅釋出電視廣告首播，並邀請遊戲製作人林智之（Hayashi Tomoyuki）分享遊戲創作心路歷程及台灣上市期許，現場更邀請到被稱作是台灣YOUTUBER界第一天團的七月半擔任嘉賓，獨家於現場披露人氣英雄角色Voidoll主題曲舞蹈機器人舞「Dance Robot Dance」，並現場開啟遊戲對戰，邀請大家「一緒に #空帕斯」。官方也預告將與《刀劍神域》合作推出最新聯動角色和一系列獎勵紀念活動，敬請期待《#空帕斯：陣地攻防戰》官方訊息！

《#空帕斯》為集結團隊戰鬥、卡牌策略、對戰攻防與戰鬥社群打造的全新概念日系MOBA戰鬥手遊，不僅帶來嶄新直式MOBA玩法，以及3分鐘為限的超速戰鬥模式，遊戲內提供超過 30 名原創及知名 IP 聯名英雄角色選擇，是由日本多玩國公司（DWANGO Co.,Ltd.）營運的 niconico 動畫網站中多位人氣繪師設計角色，更邀請知名 Vocaloid 音樂製作人打造各個英雄主題曲，並集結日本華麗聲優陣容配音，為每一位英雄注入生命。而這些精采遊戲體驗，都正式於今天與日本同步更新，全日本《#空帕斯》玩家邀請台灣玩家一同交流，對戰零距離、台日串聯零時差！

《#空帕斯》製作人林智之（Tomoyuki Hayashi）表示：「《#空帕斯》約在5年前開始在日本營運，至今累積的下載次數已經突破1,500萬次，藉由此次《#空帕斯》在台上市，我們也期望提供給台灣玩家們與日本玩家同樣的體驗，感受最完整的日本《#空帕斯》文化。開發團隊與大量niconico 創作者合作，讓玩家不論是在戰鬥、音樂、插畫、社交或是線下活動，都能全面體驗遊戲的精湛之處。未來我們也希望有機會能與台灣的創作者共同合作打造新的英雄，我本人也非常的期待《#空帕斯》在台上市，期待大家能夠一起對戰，和日本玩家互相切磋，一緒に#空帕斯！」

歡慶《#空帕斯》登台，官方同步釋出上市獎勵內容，除了有與日本同步更新的新手連續七日登入和白金會員的獎勵機制之外，更特別為台灣玩家推出「特別紀念好禮」和加碼「FB粉絲人數解鎖好禮」。

台日對戰零時差、3對3組隊戰鬥、3分鐘超速戰、直式介面一手搞定、多種英雄任你當

掀起日本千萬玩家瘋狂對戰《#空帕斯》12/20正式登台

《#空帕斯》於今日(20)正式在台上線，由NHN PlayArt Corp.與日本多玩國公司（DWANGO Co.,Ltd.）攜手開發，是一款結合團隊戰鬥、卡牌策略及陣地攻防的純正日系MOBA戰鬥手遊，在日本創下超越1,500萬下載量佳績。遊戲採3對3即時線上對戰玩法，哪一隊能夠在限時3分鐘內占領最多陣地鎖的隊伍即可獲勝，每位英雄具備不同技能，可利用4張卡牌組合成不同卡組策略，相較於其他款遊戲，提供大量的變化性，帶來更多戰鬥樂趣；每一局戰鬥皆是以3分鐘展開陣地攻防對戰，遊戲節奏快速刺激，每一秒都是關鍵，隨時隨地都能爽快開打！直式介面不僅單手操作更方便，視角上更進更能欣賞到角色華麗動作及節奏；此款遊戲更結合社群的概念，玩家透過追蹤及留言版等功能，就能與其他玩家進行戰略交流，還能交到志同道合的朋友；此外，《#空帕斯》還能串聯台灣、日本玩家，讓台日玩家同步對戰，遊戲更新零時差，提供不一樣的遊戲體驗。

niconico創作者共同開發、華麗聲優陣容、豐富IP聯名

《#空帕斯》多位鮮活角色任你當

《#空帕斯》英雄角色結合niconico多位創作者與繪師共同開發，2016年日本上市以來每年均與人氣IP聯名合作，搭配Vocaloid音樂製作人打造各角色主題曲，更邀請華麗聲優陣容為遊戲角色們配音、注入生命，造就每個角色鮮明個性。其中在遊戲中設定為管理「#空帕斯」的AI機器人「Voidoll」便是由《庫洛魔法使》主角木之本櫻配音之聲優「丹下櫻」所演繹，帶你重回童年回憶；而擔任英雄「櫻華忠臣」的配音聲優，則是邀請到曾為《魔導少年》納茲、《飆速宅男》東堂盡八等多部作品配音的「柿原徹也」詮釋，帥氣的外表和具有危險性的人物設定讓人忍不住想一探究竟；另外更邀請井上麻里奈、雨宮天、近藤玲奈、下野紘、青木志貴、小山力也等知名日本聲優為英雄角色們配音，喜歡這幾位知名聲優及Vocaloid音樂的玩家千萬別錯過喔！

七月半獻出首次Vocaloid歌曲改編創作 現場演繹Voidoll主題曲舞蹈機器人舞「Dance Robot Dance」

Vocaloid歌曲在台、日擁有了大量粉絲與極高人氣，《#空帕斯》為每一名英雄都創作了屬於他們的Vocaloid主題曲，此次官方不僅邀請台灣YOUTUBER界第一天團七月半擔任上市嘉賓，並挑戰改編英雄Voidoll的主題曲<舞蹈機器人舞>進行演出，搭配七月半特別為《#空帕斯》量身打造的中文歌詞，教大家如何玩《#空帕斯》遊戲。首次獻聲Vocaloid歌曲改編創作的七月半表示：「非常榮幸此次有機會擔任《#空帕斯》登台上市記者會的嘉賓，其實七月半就跟《#空帕斯》很像，我們都有自己的二次元世界，七月半是五個帶有二次元DNA的男子組成，朝著夢想之路熱血邁進，而《#空帕斯》就像一個乘載著所有夢想的二次元世界，而此次我們的改編曲也是將我們所覺得《#空帕斯》不可不知的幾大特點融入歌詞中，希望讓現場的所有人可以感受到滿滿的《#空帕斯》，跟我們一緒に #空帕斯！」

台日同步 多款上市獎勵登場 一緒に #空帕斯！

《#空帕斯》==歡慶台日同步，推出多款上市獎勵，邀請玩家們一同慶祝《#空帕斯》在台上市，多重虛寶，超狂獎勵、誠意放送！

【七日登入遊戲好禮】：新玩家連續登入7天，即可獲得「D1-500BM」、「D2-英雄兌換券1枚」、「D3-卡片能源50,000」、「D4-白金會員一周」、「D5-黑色晶片1枚」、「D6-英雄兌換券1枚」、「D7-自選UR兌換卷10枚」等不同多重獎勵。

【白金會員一周】：連續登入7天，即可獲得「D1-黃金晶片1枚」、「D2-200BM」、「D3-白金晶片1枚」、「D4-自由徽章1枚」、「D5-黃金晶片1枚」、「D6-200BM+500BM」、「D7-UR兌換卷1枚」等多重獎勵。

*白金會員獎勵為循環制，上述獎勵可能會變動

【特別紀念好禮】：只要達標「遊戲突破三十萬下載」、「遊戲進入商城首頁推薦」、「遊戲上市日下載排行榜第一位」3大項目，玩家們皆可獲得總價值$2,000的BM幣。

【FB粉絲人數解鎖好禮】：《#空帕斯》粉絲頁人數突破5萬人，全部玩家即可獲得20枚UR兌換卷，依序解鎖人數門檻，UR兌換卷加倍送。

一緒に #空帕斯！台灣電視廣告首播 濃濃日本味演繹《#空帕斯》五大遊戲特色

《#空帕斯》今(20)日活動現場同步釋出5部電視廣告影片首播，以濃厚日本風格演繹，展演遊戲五大特色。

〈台日對戰零時差篇〉以新聞緊急快報地球自轉加快表示台日時區同步的幽默手法，帶出本次最大特色「台日同步」。

〈3對3組隊戰鬥篇〉則是以青春日劇般的手法，兩位女生接連向學長告白的劇情開頭，結尾以三人組隊戰鬥，傳遞「《#空帕斯》3對3組隊戰鬥」。

〈直式介面一手搞定篇〉以療癒上班族的神祕拉麵師傅為主角，帶出單手煮麵的真實原因，展現了僅需「一手搞定的《#空帕斯》直式介面」。

〈3分鐘超速戰篇〉重現了熟悉的醫療職人劇，將場景拉到手術室，一開始女醫師滿頭大汗緊急喊出的”三分鐘就好”，原來是休息室的《#空帕斯》緊張對戰，帶出「一場對戰只要3分鐘」。

〈多種英雄任你當篇〉則是帶著懸疑氣氛，店員聽見的神祕女聲，不停說著「一緒に」指引著他，真相大白原是莉莉卡海報的呼喊，呈現「多種英雄任你當」訊息。

※因系統維運，獎勵預計一周後發放。

《#空帕斯：陣地攻防戰》雙平台下載連結